"Золотой глобус-2017": оправданные ожидания и драматические неожиданности

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Мюзикл "Ла-ла-ленд" прогнозируемо стал триумфатором учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда премии "Золотой глобус", завоевав все семь наград, на которые была представлена картина, имена победителей в категории драма принесли больше неожиданности. 74-ую церемонию вручения премии из Лос-Анджелеса транслировал телеканал NBC.
Классический американский мюзикл "Ла-ла-ленд" прочился кинокритиками в триумфаторы "Золотого глобуса" и оправдал все ожидания. Фильм не только стал лучшим в категории комедия/мюзикл, но был удостоен награды за оригинальную музыку (Джастин Гурвич), заглавную композицию (City of Stars), режиссуру и сценарий в исполнении Дэмьена Шазелла. Актерский дуэт Эммы Стоун и Райана Гослинга был признан лучшей мужской и женской ролью в комедии или мюзикле.
Драматические неожиданности
Однако, главную награду премии, лучшая драма, присудили также представленному в пяти номинациях "Лунному свету" Барри Дженкинса. Получая "Золотой глобус", коллектив фильма признался, что никак не ожидал победы и призвал всех зрителей рассказывать о фильме и призывать посмотреть его своих друзей.
Проникновенным стало вручение награды Виоле Дэвис за роль в картине "Ограды", для 51-летней актрисы это была пятая номинация на "Золотой глобус", и она не преминула мягко "уколоть" Ассоциацию за то, что ей пришлось так долго ждать.
Голубой экран
Лучшим комедийным сериалом стала "Атланта", а за лучшие комедийные роли отметили Дональда Гловер (Атланта) и Трэйси Эллис Росс за "Черноватые".
Вечер без имен, но с политикой
Обошлось бы на церемонии и без политики, если бы на сцену не вышла легенда кино Мерил Стрип. Актрисе, на счету которой восемь "Золотых глобусов", присудили премию Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф.
Стрип, начавшая свое выступление почти шепотом из-за сорванного накануне голоса, произнесла яркую и эмоциональную речь, призвав журналистов к "принципиальности" и осудив дискриминацию.
"Нам нужна принципиальная пресса, мы должны вызывать их на ковер за каждое оскорбление", — сказала актриса, при этом отметив, что актерам следует поддерживать журналистов, поскольку "они нужны нам для продвижения и им нужны мы, чтобы защищать правду".
"Неуважение рождает неуважение, жестокость рождает жестокость, когда сильные мира сего используют свое положение, чтобы смеяться над другими, это разрешает другим делать тоже самое", — сказала, срываясь на плач Стрип, получая награду. Актриса привела в пример случай публичного пародирования жестов и речи журналиста-инвалида, и, хотя она ни разу не назвала имя избранного президента США Дональда Трампа, всем было очевидно, что она говорит о нем. "Я не могу забыть об этом, ведь это было не в кино, это было в реальной жизни", — сказала актриса. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неприятно "засветился", когда на одном из предвыборных митингов спародировал журналиста-инвалида.
Принято считать, что "Золотой глобус" задает тон киносезону и отчасти очерчивает круг будущих обладателей "Оскара", присуждаемого киноакадемией США. Несмотря на то, что премия считается более гламурной, чем академический "Оскар", зачастую мнения журналистов и академиков совпадают.