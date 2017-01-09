"Золотой глобус-2017": оправданные ожидания и драматические неожиданности

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Мюзикл "Ла-ла-ленд" прогнозируемо стал триумфатором учрежденной Ассоциацией иностранной прессы Голливуда премии "Золотой глобус", завоевав все семь наград, на которые была представлена картина, имена победителей в категории драма принесли больше неожиданности. 74-ую церемонию вручения премии из Лос-Анджелеса транслировал телеканал NBC.

Классический американский мюзикл "Ла-ла-ленд" прочился кинокритиками в триумфаторы "Золотого глобуса" и оправдал все ожидания. Фильм не только стал лучшим в категории комедия/мюзикл, но был удостоен награды за оригинальную музыку (Джастин Гурвич), заглавную композицию (City of Stars), режиссуру и сценарий в исполнении Дэмьена Шазелла. Актерский дуэт Эммы Стоун и Райана Гослинга был признан лучшей мужской и женской ролью в комедии или мюзикле.

Драматические неожиданности



В категории драма церемония оказалась менее предсказуемой. Так, ни Натали Портман, ни Дензел Вашингтон (режиссер и исполнитель главной роли в фильме "Ограды") не получили прочимые им киноманами награды. В отличие от Портман, которой могла принести "Золотой глобус" роль Жаклин Кеннеди в фильме "Джеки", ее неожиданно для всех и самой себя получила французская актриса Изабель Юппер за картину "Она". Талант Юппер со сцены Беверли Хилтон, где проходила церемония, воспел режиссер картины Пол Верховен, когда он получал "Золотой глобус" в категории "лучший фильм на иностранном языке". Награду за лучшее мужское исполнение получил Кейси Аффлек за "Манчестер у моря", это стало единственной наградой для фильма, который был представлен в пяти категориях, в том числе претендовал на звание "лучшей драмы".

Однако, главную награду премии, лучшая драма, присудили также представленному в пяти номинациях "Лунному свету" Барри Дженкинса. Получая "Золотой глобус", коллектив фильма признался, что никак не ожидал победы и призвал всех зрителей рассказывать о фильме и призывать посмотреть его своих друзей.

Проникновенным стало вручение награды Виоле Дэвис за роль в картине "Ограды", для 51-летней актрисы это была пятая номинация на "Золотой глобус", и она не преминула мягко "уколоть" Ассоциацию за то, что ей пришлось так долго ждать.

© REUTERS/ Mario Anzuoni Съемочная группа фильма "Лунный свет" на вручении премии "Золотой глобус". 8 января 2017

Голубой экран



Премия "Золотой глобус" вручается в 25 номинациях, 11 из которых отмечают достижения на телеэкране. "Глобус" первенства в категории драматический сериал получил новичок сезона "Корона", премьера которого состоялась в ноябре прошлого года. Рассказ о королевской семье Великобритании принес награду и за лучшую женскую роль британской актрисе Клэр Фой, исполнившей молодую королеву Елизавету Вторую. Лучшей мужской ролью в сериале Ассоциация иностранной прессы признала Билли Боба Торнтона за "Голиаф"

Лучшим комедийным сериалом стала "Атланта", а за лучшие комедийные роли отметили Дональда Гловер (Атланта) и Трэйси Эллис Росс за "Черноватые".

© REUTERS/ Mario Anzuoni Съемочная группа сериала "Атланта" на вручении премии "Золотой глобус". 8 января 2017

Вечер без имен, но с политикой

Ведущим церемонии в этом году выступил комик Джимми Фэллон. С периодическими не очень оригинальными шутками с его стороны церемония была довольно пресной, а изюминку ей добавляли лишь некоторые искрометные шутки актеров, представлявших победителей. Так, Мэтт Дэймон "прошелся" по организаторам премии за присуждение ему в прошлом награды в категории "комедия" за ленту "Марсианин". "Пожалуй, самым смешным в "Марсианине" было именно это (место в категории "комедия")", — сказал актер. Джон Хэмм предложил снять документальную картину "Парад бородатых 2017", намекнув на большое число "побородевших" актеров на церемонии.

Обошлось бы на церемонии и без политики, если бы на сцену не вышла легенда кино Мерил Стрип. Актрисе, на счету которой восемь "Золотых глобусов", присудили премию Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф.

Стрип, начавшая свое выступление почти шепотом из-за сорванного накануне голоса, произнесла яркую и эмоциональную речь, призвав журналистов к "принципиальности" и осудив дискриминацию.

"Нам нужна принципиальная пресса, мы должны вызывать их на ковер за каждое оскорбление", — сказала актриса, при этом отметив, что актерам следует поддерживать журналистов, поскольку "они нужны нам для продвижения и им нужны мы, чтобы защищать правду".

"Неуважение рождает неуважение, жестокость рождает жестокость, когда сильные мира сего используют свое положение, чтобы смеяться над другими, это разрешает другим делать тоже самое", — сказала, срываясь на плач Стрип, получая награду. Актриса привела в пример случай публичного пародирования жестов и речи журналиста-инвалида, и, хотя она ни разу не назвала имя избранного президента США Дональда Трампа, всем было очевидно, что она говорит о нем. "Я не могу забыть об этом, ведь это было не в кино, это было в реальной жизни", — сказала актриса. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неприятно "засветился", когда на одном из предвыборных митингов спародировал журналиста-инвалида.

Стрип также высказалась против дискриминации, напомнив, что все в Голливуде являются "приезжими" откуда-нибудь, тем самым она тоже отвечала на заявления Трампа, предлагавшего во время своей предвыборной кампании запретить въезд в США для мусульман, а также позволявшего себе резкие высказывания в адрес иммигрантов из Латинской Америки. "Мы все в этой комнате и вы, пресса, принадлежите к самому поносимому сегодня сегменту американского общества, только подумайте: Голливуд, иностранцы и журналисты Голливуд полон чужаков и иностранцев, если вы выгоните всех нас, вам ничего не останется смотреть кроме футбола и смешанных боевых искусств, которые и не искусства вообще-то", — сказала Стрип. Актриса перечислила места рождения многих известных актеров в зале, и все они оказались рожденными далеко за пределами Лос-Анджелеса, а многие за пределами США.

Принято считать, что "Золотой глобус" задает тон киносезону и отчасти очерчивает круг будущих обладателей "Оскара", присуждаемого киноакадемией США. Несмотря на то, что премия считается более гламурной, чем академический "Оскар", зачастую мнения журналистов и академиков совпадают.