ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Кейси Аффлек завоевал "Золотой глобус" за лучшую драматическую роль за картину "Манчестер у моря", 74 церемония вручения учрежденной Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда премии проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканал NBC.

В категории за лучшее драматическое исполнение были также представлены Эндрю Гарфилд за картину "По соображениям совести", Дензел Вашингтон ("Ограды"), австралийский актер Джоэл Эдгертон за драму "Любить" и Вигго Мортенсен за фильм "Капитан Фантастик".