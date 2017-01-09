Мюзикл "Ла-Ла Ленд" завоевал "Золотой глобус" в категории "лучшая комедия"

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" завоевала "Золотой глобус" в категории "лучшая комедия или мюзикл", 74 церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, трансляцию ведете телеканал NBC.

В этой категории также были представлены фильмы "Женщины ХХ века" (20th Century Women) Майка Миллса, "Дедпул" (Deadpool) Тима Миллера, "Флоренс Фостер Дженкинс" (Florence Foster Jenkins) Стивена Фрирза и "Синг Стрит" (Sing Street) Джона Карни.

Картина была представлена на премию в семи категориях и завоевала все семь: "Золотой глобус" за лучшее исполнение главных ролей получили Эмма Стоун и Райан Гослинг, за режиссуру и сценарий в отдельных категориях был отмечен Демьен Шазелл, также получили престижную награду авторы музыки и заглавной песни картины.