"Викинг" поставил рекорд по сборам среди российских фильмов

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Историческая драма Андрея Кравчука "Викинг" поставила рекорд для российского кинематографа, собрав за девять дней проката миллиард рублей, сообщает портал kinobusiness.com.

Фильму "Сталинград" Федора Бондарчука (2013 год) удалось справиться с этой задачей за 11 дней, а ленте Николая Лебедева "Экипаж" (2016 год) — за 12.

По информации портала, за пятницу "Викинг" собрал 100 миллионов рублей.

Продюсерами российского фильма выступили Константин Эрнст и Анатолий Максимов. Работа над картиной продолжалась более семи лет. Роли в фильме исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов и Игорь Петренко.