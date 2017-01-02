В списке кандидатов на Нобелевскую премию в 1966 году оказалась Ахматова

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Русская поэтесса Анна Ахматова могла получить Нобелевскую премию по литературе в 1966 году вместо известных авторов Нелли Закс и Шмуэля Агнона, следует из документов, опубликованных на сайте Шведской академии, которая присуждает премию.При вручении премии списки кандидатов засекречиваются на 50 лет.

Родившаяся в Берлине поэтесса Закс и израильский писатель Агнон разделили литературную премию в 1966 году — "за выдающиеся лирические и драматические произведения, исследующие судьбу еврейского народа" и "за глубоко оригинальное искусство повествования, навеянное еврейскими народными мотивами" соответственно.

Согласно опубликованным в понедельник архивным документам, лауреатами в тот год могли стать и несколько русскоязычных авторов, в том числе Ахматова, Константин Паустовский, а также Владимир Набоков.

В списке кандидатов представлены также авторы, которые получили премию позднее, например, Сэмюэль Беккет, Пабло Неруда, Генрих Бёлль и Ясунари Кавабата.

В 2016 году стало известно, что кандидатура Ахматовой рассматривалась и в 1965 году, однако тогда был выбран Михаил Шолохов — "за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время".

Анна Ахматова (Горенко) — родилась 23 июня (11 июня по старому стилю) 1889 года в селении Большой Фонтан под Одессой. В 1910 году Анна вышла замуж за поэта Николая Гумилева (1886-1921), в 1912 году у нее родился сын Лев Гумилев (1912-1992), ставший впоследствии известным историком и этнографом. Первые известные стихи Ахматовой относятся к 1904 году, с 1911 года она начала регулярно печататься в московских и петербургских изданиях.

Анна Ахматова — поэтесса, одна из самых ярких представительниц Серебряного века русской поэзии. Родилась в 1889 году в городе Большой Фонтан под Одессой. Ахматова умерла в 1966 году в Подмосковье. Похоронена в Комарове, под Петербургом.