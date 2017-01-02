"Викинг" за новогодний уикенд собрал в прокате 257 миллионов рублей

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Историческая драма Андрея Кравчука "Викинг" с Данилой Козловским в главной роли стала лидером российского проката по итогам выходных, собрав более 257 миллионов рублей в первый уикенд, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

Кроме того, по данным портала, только за 1 января "Викинг" заработал 142 миллиона, что стало абсолютным рекордом для первого дня года. Прежнее достижение, от 1 января 2015 года, равнялось 124,1 миллиона рублей и принадлежало лента Сергея Бодрова "Седьмой сын".

Второе место по сборам в российском прокате с четверга по воскресенье, согласно предварительным данным, заняла российская комедия продюсера Тимура Бекмамбетова "Елки-5" (148,2 миллиона рублей). Далее расположились американская фантастическая лента Мортена Тильдума "Пассажиры" (135,7), анимационный фильм "Три богатыря и Морской царь" (107,8) и российский анимационный фильм "Снежная королева-3: Огонь и лёд" (54,5).

"Викинг" режиссера Андрея Кравчука — высокобюджетный проект продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова. Работа над фильмом продолжалась более 7 лет. Для съемок было построено несколько декорационных комплексов, сшито более 1,5 тысяч оригинальных костюмов, создано более 800 планов компьютерной графики. В основу исторической саги легли события "Повести временных лет". Роли в фильме исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко.