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Культура

Премьеры января: "Амфитрион" у Фоменко и "Амстердам" в "Современнике"

10:1502.01.2017
(обновлено: 10:25 02.01.2017)
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Большой театр. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости, Наталия Курова. После насыщенного декабря театры Москвы и Петербурга ждет небольшая передышка: с блеском завершив 2016 год, труппы могут собраться с силами и мыслями, чтобы во второй половине сезона начинать выпускать новые спектакли. Премьер в январе будет не так много, но все же зрители не останутся без подарков: их ждут оперы и драмы, а также балетные и музыкальные фестивали.

Большой театр

Большой театр начнет 2017 год с главного события сезона – масштабного фестиваля в честь 90-летия выдающегося русского балетмейстера Юрия Григоровича. В течение двух месяцев театр будет показывать балеты, созданные мастером. Откроет фестиваль 2 января в день рождения Юрия Николаевича его знаменитый "Щелкунчик", вслед за ним в рамках юбилея покажут балеты "Спартак", "Жизель", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Легенда о любви", "Золотой век", "Раймонда", "Ромео и Джульетта", "Баядерка", "Иван Грозный".

Кадр из сериала Игра престолов
© Bighead Littlehead (2011 – ...)
Что смотреть в праздники? Сериалы!

"Это важнейшее событие, поскольку речь идет о человеке, который суммировал историю предшественников и сформировал основную базу репертуара балета Большого театра", — пояснил РИА Новости руководитель балета ГАБТа Махар Вазиев.

Будет в Большом и оперная премьера. В конце января на Исторической сцене ГАБТа состоится концертное исполнение оперы Джоакино Россини "Путешествие в Реймс". Либретто Луиджи Балокки создано по мотивам романа мадам де Сталь "Коринна, или Италия". Солисты, хор и оркестр Большого театра, за дирижерским пультом – музыкальный руководитель ГАБТа Туган Сохиев.

Знаменитые балеты Юрия Григоровича
Сцена из балета Каменный цветок, на сцене народная артистка СССР Людмила Семеняка. Композитор Сергей Прокофьев, хореография Юрий Григорович
© РИА Новости. Александр Макаров
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Балет "Каменный цветок" Сергея Прокофьева – первый спектакль, поставленный Юрием Григоровичем. С него началась эра знаменитого хореографа. Он поставил его в 1957 г. в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Позже балет перекочевал в Большой.
Сцена из балета Щелкунчик. Композитор Петр Ильич Чайковский. Постановка Юрия Григоровича
© РИА Новости. Борис Рябинин
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В 2016 г. балет "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского в постановке Юрия Григоровича отметил свой 50-летний юбилей. По мнению критиков, Григоровичу удалось превратить наивную сказку Гофмана в серьезное философское произведение о борьбе добра со злом.
Балетмейстер Юрий Григорович на репетиции балета Петра Чайковского Спящая красавица
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Балетмейстер Юрий Григорович на репетиции балета Петра Ильича Чайковского "Спящая красавица" в Государственном Академическом Большом театре.
Балет Лебединое озеро в постановке Юрия Григоровича на сцене Большого театра
© РИА Новости. Александр Макаров
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В 1969 г. Юрий Григорович поставил на сцене Большого театра балет "Лебединое озеро" Петра Ильича Чайковского, превратив его из сказки в романтическую новеллу. Этот балет стал визитной карточкой Большого.
Заслуженный артист РСФСР Марис Лиепа в роли Ферхада в сцене из балета Арифа Меликова Легенда о любви
© РИА Новости. Александр Макаров
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В 1964 г. Юрий Григорович был назначен главным балетмейстером Большого театра, его первой работой на прославленной сцене стал балет азербайджанского композитора Арифа Меликова "Легенда о любви".
Наталья Бессмертнова в роли Риты и Ирек Мухамедов в роли Бориса в сцене из балета Дмитрия Шостаковича Золотой век
© РИА Новости. Александр Макаров
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Балет "Золотой век" Дмитрия Шостаковича не идет ни в одном театре мира, кроме Большого. Это балет с непростой историей. После премьеры в 1930 г. его сняли с репертуара. Но в 1982 г. возрожденный усилиями Юрия Григоровича балет получил новое дыхание.
Репетиция балета Спящая красавица в Большом театре в постановке Юрия Григоровича
© РИА Новости. Алексей Куденко
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В 1963 г. Юрий Григорович поставил на сцене Большого театра балет "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского. Вернее, он отредактировал хореографию Мариуса Петипа. В 1973 году он осуществил еще одну редакцию этого классического балета.
Сцена из балета Прокофьева Ромео и Джульетта в постановке Юрия Григоровича
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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В честь 125-летия Сергея Прокофьева на сцену Большого вернулся его балет "Ромео и Джульетта" в постановке Юрия Григоровича. Ранее, в 1978 г., Григорович в соавторстве с художником Симоном Вирсаладзе создал версию этого балета для Парижской оперы.
Марис Лиепа и Нина Тимофеева в балете Арама Хачатуряна Спартак в постановке Юрия Григоровича
© РИА Новости. Александр Макаров
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"Спартак" в постановке Юрия Григоровича – третья версия этого балета Арама Хачатуряна на сцене Большого театра. Впервые представленная публике в 1968 г. она потрясла основы балетного искусства того времени.
Павел Дмитриченко в сцене из балета Иван Грозный в постановке Юрия Григоровича
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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В 2012 г. балет Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева в новой версии вернулся в Большой театр. Его премьера в Большом состоялась в 1975 г. В том же году трупа театра гастролировала в США, где "Иван Грозный" произвел сенсацию.
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Мариинский театр

"Мариинка" в январе представит две монооперы — "Зинаида" Леонида Клиничева и "Дневник Анны Франк" Григория Фрида. "Зинаида", которую покажут 18 января в Зале Прокофьева (Мариинский-2), посвящена поэтессе Зинаиде Гиппиус. Клиничев уже не первый год сотрудничает с Академией молодых оперных певцов: ранее с успехом прошла премьера его монооперы "Анна", посвященной Анне Ахматовой, а также были осуществлены постановки опер "Бэла" и "Казаки". "Зинаида" завершает триптих Клиничева, посвященный русским поэтессам, куда уже входят монооперы "Анна" и "Марина".

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia/ StockPhotoPro
Международный день кино: российские эксперты о последних тенденциях

В завершении первого месяца нового года 28 января в Концертном зале Мариинского театра впервые прозвучит моноопера Григория Фрида "Дневник Анны Франк". Произведение основано на дневниках еврейской девочки, которая вела записи в годы Второй мировой войны во время нацистской оккупации Нидерландов. С момента первого исполнения в 1972 году в Москве эта опера исполнялась на сценах театров США, Голландии, Германии, Австрии, Чехии, Ирландии.

Новая опера

Театр "Новая опера" представит в январе оперу Моисея Вайнберга "Пассажирка". Эта опера об Освенциме, о людях, которые становятся "маленькими винтиками" в беспощадной "фабрике смерти", о преступлении и возмездии, которые не имеют срока давности. Композитор закончил работу над партитурой (либретто Александра Медведева по повести польской писательницы Зофьи Посмыш) в 1968 году. Большой театр принял ее к постановке, но внезапно все рухнуло – отменились все премьеры и вокруг оперы образовался "заговор молчания". Лишь в 2006 году в Москве состоялось первое концертное исполнение "Пассажирки".

Юрий Григорович. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Большой театр начнет 2017 год с фестиваля в честь 90-летия Юрия Григоровича

Нынешняя премьера в театре "Новая опера" состоится 27 января в Международный день памяти жертв Холокоста. Музыкальный руководитель и дирижер Ян Латам-Кёниг, дирижер Андрей Лебедев, режиссер Сергей Широков, сценограф Лариса Ломакина, художник по костюмам — Игорь Чапурин, хормейстер Юлия Сенюкова.

Геликон-опера

В конце января театр "Геликон-опера" покажет премьеру оперы Джакомо Пуччини "Турандот" в постановке художественного руководителя театра, известного оперного режиссера Дмитрия Бертмана. Эта премьера готовится в рамках крупнейшего за всю историю театра интернационального проекта "Евразийская опера": в постановочной команде заняты мастера с разных континентов, в том числе канадский дизайнер китайского происхождения Камелия Куу и американский художник по свету Томас Хаазе, оформивший множество мюзиклов на Бродвее и спектаклей в крупнейших театрах США и Канады.

"Мы счастливы, что музыкальным руководителем в этой работе выступил выдающийся российский дирижер Владимир Федосеев. Это его дебют в театре", — рассказал РИА Новости Бертман.

Перед создателями спектакля, премьерные показы которого состоятся 28 и 29 января, стоит непростая задача: как известно, последняя опера великого итальянца осталась незавершенной, и в настоящее время существует несколько версий, дописанных впоследствии другими авторами. Бертман решил завершить спектакль "в том месте, где остановился и уже не мог писать музыку композитор".

Мастерская Петра Фоменко

Первый месяц Нового года "Мастерская Петра Фоменко" завершит 31 января премьерой спектакля "Амфитрион" по пьесе Жана-Батиста Мольера. Для постановки театр пригласил французского режиссера, руководителя Театра дю Норд в Лилле Кристофа Рока. В "Амфитрионе" сыграют Ксения и Полина Кутеповы, Карэн Бадалов, Андрей Казаков, Иван Верховых, Владимир Топцов, Рустэм Юскаев, Олег Любимов.

Балет в Большом театре. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Голодец предложила проводить лекции о русском балете на уроках в школах

"Амфитрион" — история о том, что любой власть имущий рано или поздно окажется в роли раба и должен будет благодарить своего господина за то, что тот посетил постель его жены. Мольер отразил в пьесе роман Людовика ХIV с маркизой де Монтеспан. Это переделка пьесы римского драматурга Плавта о том, как Юпитер чуть не свел с ума полководца Амфитриона, облик которого принял, чтобы явиться к его жене Алкмене.

Кристоф Рок вовсе не склонен считать мольеровский "Амфитрион" комедией. По его мнению, эта пьеса о границах свободы и иерархии власти. "Когда тебя лишают твоей личности, имени, дома, семьи, то ты невольно должен подчиниться. Ты должен либо сойти с ума, либо принять чужое воздействие на свою судьбу. Мольер открывает новый вид страха – страх потери собственной личности", — сказал режиссер.

Сотрудничество Мастерской с Кристофом Роком обусловлено в том числе и тем, что его режиссура схожа с почерком самого Петра Фоменко. Близость двух эстетик подметили еще в 2011 году, когда "Комеди Франсез" привез на гастроли в Москву "Женитьбу Фигаро" Бомарше в постановке Рока.

"Современник"

"Современник" выпустит спектакль "Амстердам" по новой пьесе Александра Галина "Парад". Нынешняя премьера — это восьмая творческая встреча театра с драматургом. Начало этому "театральному роману" было положено в 1983 году спектаклем "Восточная трибуна", затем были "Стена", "Звезды на утреннем небе", Титул", Аномалия", Аккомпаниатор" и "Дзинрикися".

Актеры Иван Ургант и Сергей Светлаков на премьере фильма Елки 5 в Москве
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Ставит "Амстердам" Сергей Газаров – актер и режиссер, за плечами которого уже есть опыт работы с драматургией Галина и как актера, и как постановщика. Соавторами режиссера в этой работе стали сценограф Алла Коженкова, композитор Алексей Айги и хореограф Александр Мацко. В спектакле заняты Михаил Ефремов, Алена Бабенко, Василий Симонов (театр им. Вахтангова), Шамиль Хаматов, Дарья Белоусова, Ольга Родина, Виктория Романенко, Татьяна Лялина.

Премьера состоится 17, 18, 19 января на сцене Дворца на Яузе, где "Современник" работает во время капитального ремонта основного здания на Чистых прудах.

Знаменитые спектакли театра "Современник"
Предпремьерный показ комедии А.Грибоедова Горе от ума в театре Современник
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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"Горе от ума" в постановке известного литовского режиссера Римаса Туминаса – один из самых нашумевших современных спектаклей. Необычная подача заставляет зрителей иначе взглянуть на знаменитое произведение А. Грибоедова.

На фото: справа налево – артисты Сергей Гармаш (Фамусов), Александр Берда (Скалозуб), Евгений Павлов (Петрушка) во время предпремьерного показа комедии А. Грибоедова "Горе от ума" в театре "Современник".
Евгений Евстигнеев в спектакле по пьесе Евгения Шварца Голый король
© РИА Новости. Михаил Озерский
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Роль короля-жениха в спектакле по пьесе Евгения Шварца "Голый король" в театре "Современник" была судьбоносной для актера Евгения Евстигнеева. После этого спектакля он проснулся знаменитым.
Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем Вишневый сад
© РИА Новости. Петрухин
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Одной из самых ярких театральных ролей актрисы Алисы Фрейндлих была роль помещицы в спектакле "Вишневый сад" в постановке Галины Волчек. В качестве художника по костюмам для этого спектакля был приглашен художник-модельер Вячеслав Зайцев.

На фото: художник-модельер Вячеслав Зайцев и актриса Алиса Фрейндлих в гримерной перед спектаклем "Вишневый сад" в театре "Современник".
Пресс-показ спектакля Анархия
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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В 2011 году рок-музыкант Гарик Сукачев, известный также как актер и режиссер, поставил в театре "Современник" спектакль "Анархия" по пьесе английского драматурга Майка Пэкера. Это история о бывших панках, которые ищут свое место в жизни.

На фото: Дмитрий Певцов в роли Марка Фэсиза, Михаил Ефремов в роли Билли "Выкидыша" (лидер анархо-панк-группы "Дисфункционалы") и Василий Мищенко в роли Джона Смита (слева направо) в сцене из спектакля "Анархия" в театре "Современник".
Артисты Игорь Кваша и Валентин Гафт в спектакле Балалайкин и Ко
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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Один из самых ярких спектаклей "Современника" – "Балалайкин и Ко" по роману М.Е. Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия". В 1973 году на экраны вышла телевизионная версия этого спектакля.

На фото: сцена из спектакля Сергея Михалкова "Балалайкин и Ко", народный артист РСФСР Игорь Кваша (слева) в роли рассказчика и заслуженный артист РСФСР Валентин Гафт в роли Глумова.
Актер Олег Табаков в роли Славки в спектакле Московского театра Современник Пять вечеров
© РИА Новости. Михаил Озерский
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Роль Славки в спектакле "Пять вечеров" по пьесе Александра Володина в постановке театра "Современник" – одна из самых ранних театральны работ актера Олега Табакова. "Пять вечеров" – настоящая легенда "Современника". Впервые этот спектакль был представлен здесь в 1959 году под руководством Олега Ефремова и Галины Волчек.
Предпремьерный показ комедии А.Грибоедова Горе от ума в театре Современник
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Артисты Елена Плаксина и Сергей Гирин, исполняющие роли Натальи Дмитриевны и Платона Михайловича Горичей, Иван Стебунов в роли Чацкого во время предпремьерного показа комедии А.Грибоедова "Горе от ума" в постановке известного литовского режиссера Римаса Туминаса в театре "Современник".
Артист Сергей Гармаш в роли Фамусова во время предпремьерного показа комедии А.Грибоедова Горе от ума в театре Современник
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Артист Сергей Гармаш в роли Фамусова во время предпремьерного показа комедии А.Грибоедова "Горе от ума" в постановке известного литовского режиссера Римаса Туминаса в театре "Современник".
Репетиция спектакля Три сестры Галины Волчек в Современнике
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Спектакль "Три сестры", созданный по мотивам пьесы А.П.Чехова, в постановке "Современника" сильно отличается от тех, что можно увидеть в других театрах. Здесь зрителям предлагается обновленная версия, в которую были добавлены новые герои.

На фото: актрисы Ольга Дроздова в роли Ольги, Чулпан Хаматова в роли Маши и Виктория Романенко в роли Ирины (слева направо) на репетиции спектакля "Три сестры" в постановке Галины Волчек на сцене театра "Современник".
Прогон спектакля Враги: история любви в театре Современник
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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"Враги: история любви" – один из самых молодых спектаклей "Современника". Его премьера состоялась здесь в 2011 году. Режиссер Евгений Арье выпустил московскую версию своего израильского спектакля по роману Исаака Башевиса-Зингера.

На фото: актеры Алена Бабенко (Ядвига) и Сергей Юшкевич (Герман Бродер) в сцене из спектакля "Враги: история любви" в постановке Евгения Арье в театре "Современник".
Актер Андрей Мягков в сцене из спектакля Обыкновенная история
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Спектакль "Обыкновенная история" – это первое обращен6ие театра "Современник" к русской классике спустя десять лет после его основания. До этого в его репертуаре преимущество имела современная пьеса.

На фото: актер Андрей Мягков в роли Александра Адуева в сцене из спектакля по роману И.Гончарова "Обыкновенная история", поставленного в Московском театре "Современник".
Прогон спектакля Осенняя соната в театре Современник
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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"Осенняя соната" – спектакль, поставленный на сцене театра "Современник" молодым режиссером Екатериной Половцевой. В его основе – одноименный фильм шведского режиссера Ингмара Бергмана.

На фото: актеры Владимир Суворов в роли Шмисса и Марина Неелова в роли Шарлотты Андергаст в сцене из спектакля "Осенняя соната" в постановке Екатерины Половцевой в театре "Современник".
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Театр на Таганке

Театр на Таганке представит в январе первый иммерсивный мюзикл – первую постановку в России одного из самых ярких произведений Стивена Сондхайма "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Постановку осуществляет режиссер Алексей Франдетти, который считает, что в середине 70-х Сондхайм проявил невероятную творческую смелость, когда на фоне безудержного Бродвейского веселья создал мюзикл, разрушающий все привычные каноны "легкого жанра".

"Вместо поющего весельчака – главного героя, он предложил… "мюзикловского гамлета" — сломанного персонажа, одержимого жаждой мести, и спектакль, в котором разгораются поистине шекспировские страсти", — сказал Франдетти.

Создатели мюзикла стали первопроходцами и в области форм. Впервые для этой постановки была специально создана масштабная конструкция, которая превратит традиционный зрительный зал Таганки в уникальное пространство, где зрители смогут погрузиться в атмосферу старого Лондона и оказаться вовлеченными в происходящее действо.

Кадр из мультфильма Снежная королева 3. Огонь и лед
© Фото: Wizart Animation (2016)
В мировой прокат вышел мультфильм "Снежная королева 3: огонь и лед"

Московская консерватория

Консерватория приглашает отметить Рождественские и Крещенские праздники. В канун Рождества, 6 января, в Большом зале в исполнении Концертного симфонического оркестра Московской консерватории под управлением Анатолия Левина прозвучат зажигательные "хиты" любимых композиторов – Штрауса, Гершвина, Пьяцоллы, Шабрие, Брамса, Чайковского, Римского-Корсакова, Щедрина…

"Крещенский Штраус-концерт" состоится в Большом зале Московской консерватории в рамках ХVII Международного фестиваля "Адмиралтейская музыка". Главный герой программы, которая будет представлена 19 января, знаменитый австрийский композитор и дирижер Иоганн Штраус.

На вечере в БЗК в крещенский вечер на сцену выйдет Центральный концертный образцовый оркестр им. Римского-Корсакова ВМФ России. Дирижер — художественный и главный дирижер оркестра, капитан I ранга Алексей Карабанов. Солисты: лауреаты международных конкурсов Наталия Шмидт (сопрано), Ирина Рейнард (меццо-сопрано), Максим Перебейнос (баритон).

Фестиваль "Новый год в Консерватории" пройдет с 29 декабря по 5 января. В Большом зале в эти дни состоятся праздничные концерты самых успешных и востребованных звезд мировой классики: американской скрипачки Сары Чанг, мексиканского тенора Рамона Варгаса, перуанского тенора Хуана Диего Флореса, французского пианиста Давида Фрэ.

© РИА Новости
"Сила, способная преодолеть даже смерть". Седьмая симфония Шостаковича

Московская филармония

Московская филармония в январе представит несколько значительных проектов. В рамках популярнейшего абонемента "Великие фортепианные концерты" с Национальным филармоническим оркестром выступит выдающийся пианист Борис Березовский. Концерт состоится 16 января в Зале им. Чайковского. В программе вечера — Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром Рахманинова и Рапсодия в стиле блюз для фортепиано с оркестром Гершвина.

В Сочельник 6 января Московская филармония приглашает ценителей фортепианного искусства в Концертный зал им. Чайковского на традиционный сольный концерт пианистки Екатерины Мечетиной. Слушателей разных стран покоряют техническое мастерство пианистки и ее артистическое обаяние. Концерты Мечетиной проходят с неизменным успехом. В программе вечера в Сочельник — сочинения Дебюсси, Равеля и Прокофьева.

Большой зрительный зал в новом здании Московского театра Et Cetera
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Премьеры декабря: "Каменный цветок" в Мариинке и "Пациент" в Et Cetera

Российский национальный оркестр

Российский национальный оркестр (РНО) под управлением Михаила Плетнева выступит 12 января в Большом зале Московской консерватории. В третьем концерте абонемента РНО также примет участие Московский Синодальный хор (художественный руководитель Алексей Пузаков).

В этот вечер за дирижерским пультом — известный российский виолончелист и дирижер, художественный руководитель камерного оркестра Musica Viva Александр Рудин, который давно сотрудничает с РНО. Интерес к редко исполняемой музыке и новое звучание классических шедевров — сочетание, характерное для большинства концертных программ этого музыканта.

По этому принципу составлена и программа концерта, который состоится 12 января, где наряду с последней 41-й симфонией Моцарта прозвучит и неизвестная столичным меломанам "Траурная кантата на смерть императора Иосифа II" Людвига ван Бетховена.

Камерный ансамбль РНО 20 января в Филармонии-2 представит программу из произведений отечественных и зарубежных композиторов. В этот вечер будет звучать камерная инструментальная музыка разных эпох — от барокко до современности. Будут исполнены популярные сочинения в переложении для инструментальных составов — "Шествие князей" из оперы "Млада" Римского-Корсакова, танго "Oblivion" и "Libertango" Пьяццоллы, а также редко исполняемые произведения — Первый струнный квартет Рахманинова, фантазия на темы оперы Бизе "Кармен" Борна, "Trio per Uno" Живковича.

Большой симфонический оркестр

Дирижер Владимир Федосеев на концерте Большого симфонического оркестра им П.И. Чайковского и Алены Баевой в Большом зале консерватории в Москве. Архив
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского
Большой симфонический оркестр им. Чайковского под управлением Владимира Федосеева даст в январе два концерта.

В прошлом году маэстро Федосеев дирижировал в театре "Ла Скала" в новых постановках двух балетов Чайковского — "Щелкунчик" и "Спящая красавица". Свою трактовку третьего балета композитора — "Лебединое озеро" дирижер представит в Москве на сцене Концертного зала им. Чайковского 18 января в Новом году. Это выступление приурочено к 140-летию первого исполнения балета "Лебединое озеро".

А 27 января в Большом зале Московской консерватории состоится вечер австрийской музыки, на котором маэстро Федосеев и БСО им. Чайковского исполнят Восьмую симфонию Франца Шуберта и Пятую симфонию Густава Малера.

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Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.