Премьеры января: "Амфитрион" у Фоменко и "Амстердам" в "Современнике"

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости, Наталия Курова. После насыщенного декабря театры Москвы и Петербурга ждет небольшая передышка: с блеском завершив 2016 год, труппы могут собраться с силами и мыслями, чтобы во второй половине сезона начинать выпускать новые спектакли. Премьер в январе будет не так много, но все же зрители не останутся без подарков: их ждут оперы и драмы, а также балетные и музыкальные фестивали.

Большой театр

Большой театр начнет 2017 год с главного события сезона – масштабного фестиваля в честь 90-летия выдающегося русского балетмейстера Юрия Григоровича. В течение двух месяцев театр будет показывать балеты, созданные мастером. Откроет фестиваль 2 января в день рождения Юрия Николаевича его знаменитый "Щелкунчик", вслед за ним в рамках юбилея покажут балеты "Спартак", "Жизель", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Легенда о любви", "Золотой век", "Раймонда", "Ромео и Джульетта", "Баядерка", "Иван Грозный".

"Это важнейшее событие, поскольку речь идет о человеке, который суммировал историю предшественников и сформировал основную базу репертуара балета Большого театра", — пояснил РИА Новости руководитель балета ГАБТа Махар Вазиев.

Будет в Большом и оперная премьера. В конце января на Исторической сцене ГАБТа состоится концертное исполнение оперы Джоакино Россини "Путешествие в Реймс". Либретто Луиджи Балокки создано по мотивам романа мадам де Сталь "Коринна, или Италия". Солисты, хор и оркестр Большого театра, за дирижерским пультом – музыкальный руководитель ГАБТа Туган Сохиев.

Мариинский театр

"Мариинка" в январе представит две монооперы — "Зинаида" Леонида Клиничева и "Дневник Анны Франк" Григория Фрида. "Зинаида", которую покажут 18 января в Зале Прокофьева (Мариинский-2), посвящена поэтессе Зинаиде Гиппиус. Клиничев уже не первый год сотрудничает с Академией молодых оперных певцов: ранее с успехом прошла премьера его монооперы "Анна", посвященной Анне Ахматовой, а также были осуществлены постановки опер "Бэла" и "Казаки". "Зинаида" завершает триптих Клиничева, посвященный русским поэтессам, куда уже входят монооперы "Анна" и "Марина".

В завершении первого месяца нового года 28 января в Концертном зале Мариинского театра впервые прозвучит моноопера Григория Фрида "Дневник Анны Франк". Произведение основано на дневниках еврейской девочки, которая вела записи в годы Второй мировой войны во время нацистской оккупации Нидерландов. С момента первого исполнения в 1972 году в Москве эта опера исполнялась на сценах театров США, Голландии, Германии, Австрии, Чехии, Ирландии.

Новая опера

Театр "Новая опера" представит в январе оперу Моисея Вайнберга "Пассажирка". Эта опера об Освенциме, о людях, которые становятся "маленькими винтиками" в беспощадной "фабрике смерти", о преступлении и возмездии, которые не имеют срока давности. Композитор закончил работу над партитурой (либретто Александра Медведева по повести польской писательницы Зофьи Посмыш) в 1968 году. Большой театр принял ее к постановке, но внезапно все рухнуло – отменились все премьеры и вокруг оперы образовался "заговор молчания". Лишь в 2006 году в Москве состоялось первое концертное исполнение "Пассажирки".

Нынешняя премьера в театре "Новая опера" состоится 27 января в Международный день памяти жертв Холокоста. Музыкальный руководитель и дирижер Ян Латам-Кёниг, дирижер Андрей Лебедев, режиссер Сергей Широков, сценограф Лариса Ломакина, художник по костюмам — Игорь Чапурин, хормейстер Юлия Сенюкова.

Геликон-опера



В конце января театр "Геликон-опера" покажет премьеру оперы Джакомо Пуччини "Турандот" в постановке художественного руководителя театра, известного оперного режиссера Дмитрия Бертмана. Эта премьера готовится в рамках крупнейшего за всю историю театра интернационального проекта "Евразийская опера": в постановочной команде заняты мастера с разных континентов, в том числе канадский дизайнер китайского происхождения Камелия Куу и американский художник по свету Томас Хаазе, оформивший множество мюзиклов на Бродвее и спектаклей в крупнейших театрах США и Канады.

"Мы счастливы, что музыкальным руководителем в этой работе выступил выдающийся российский дирижер Владимир Федосеев. Это его дебют в театре", — рассказал РИА Новости Бертман.

Перед создателями спектакля, премьерные показы которого состоятся 28 и 29 января, стоит непростая задача: как известно, последняя опера великого итальянца осталась незавершенной, и в настоящее время существует несколько версий, дописанных впоследствии другими авторами. Бертман решил завершить спектакль "в том месте, где остановился и уже не мог писать музыку композитор".

Мастерская Петра Фоменко

Первый месяц Нового года "Мастерская Петра Фоменко" завершит 31 января премьерой спектакля "Амфитрион" по пьесе Жана-Батиста Мольера. Для постановки театр пригласил французского режиссера, руководителя Театра дю Норд в Лилле Кристофа Рока. В "Амфитрионе" сыграют Ксения и Полина Кутеповы, Карэн Бадалов, Андрей Казаков, Иван Верховых, Владимир Топцов, Рустэм Юскаев, Олег Любимов.

"Амфитрион" — история о том, что любой власть имущий рано или поздно окажется в роли раба и должен будет благодарить своего господина за то, что тот посетил постель его жены. Мольер отразил в пьесе роман Людовика ХIV с маркизой де Монтеспан. Это переделка пьесы римского драматурга Плавта о том, как Юпитер чуть не свел с ума полководца Амфитриона, облик которого принял, чтобы явиться к его жене Алкмене.

Кристоф Рок вовсе не склонен считать мольеровский "Амфитрион" комедией. По его мнению, эта пьеса о границах свободы и иерархии власти. "Когда тебя лишают твоей личности, имени, дома, семьи, то ты невольно должен подчиниться. Ты должен либо сойти с ума, либо принять чужое воздействие на свою судьбу. Мольер открывает новый вид страха – страх потери собственной личности", — сказал режиссер.

Сотрудничество Мастерской с Кристофом Роком обусловлено в том числе и тем, что его режиссура схожа с почерком самого Петра Фоменко. Близость двух эстетик подметили еще в 2011 году, когда "Комеди Франсез" привез на гастроли в Москву "Женитьбу Фигаро" Бомарше в постановке Рока.

"Современник"

"Современник" выпустит спектакль "Амстердам" по новой пьесе Александра Галина "Парад". Нынешняя премьера — это восьмая творческая встреча театра с драматургом. Начало этому "театральному роману" было положено в 1983 году спектаклем "Восточная трибуна", затем были "Стена", "Звезды на утреннем небе", Титул", Аномалия", Аккомпаниатор" и "Дзинрикися".

Ставит "Амстердам" Сергей Газаров – актер и режиссер, за плечами которого уже есть опыт работы с драматургией Галина и как актера, и как постановщика. Соавторами режиссера в этой работе стали сценограф Алла Коженкова, композитор Алексей Айги и хореограф Александр Мацко. В спектакле заняты Михаил Ефремов, Алена Бабенко, Василий Симонов (театр им. Вахтангова), Шамиль Хаматов, Дарья Белоусова, Ольга Родина, Виктория Романенко, Татьяна Лялина.

Премьера состоится 17, 18, 19 января на сцене Дворца на Яузе, где "Современник" работает во время капитального ремонта основного здания на Чистых прудах.

Театр на Таганке



Театр на Таганке представит в январе первый иммерсивный мюзикл – первую постановку в России одного из самых ярких произведений Стивена Сондхайма "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Постановку осуществляет режиссер Алексей Франдетти, который считает, что в середине 70-х Сондхайм проявил невероятную творческую смелость, когда на фоне безудержного Бродвейского веселья создал мюзикл, разрушающий все привычные каноны "легкого жанра".

"Вместо поющего весельчака – главного героя, он предложил… "мюзикловского гамлета" — сломанного персонажа, одержимого жаждой мести, и спектакль, в котором разгораются поистине шекспировские страсти", — сказал Франдетти.

Создатели мюзикла стали первопроходцами и в области форм. Впервые для этой постановки была специально создана масштабная конструкция, которая превратит традиционный зрительный зал Таганки в уникальное пространство, где зрители смогут погрузиться в атмосферу старого Лондона и оказаться вовлеченными в происходящее действо.

Московская консерватория



Консерватория приглашает отметить Рождественские и Крещенские праздники. В канун Рождества, 6 января, в Большом зале в исполнении Концертного симфонического оркестра Московской консерватории под управлением Анатолия Левина прозвучат зажигательные "хиты" любимых композиторов – Штрауса, Гершвина, Пьяцоллы, Шабрие, Брамса, Чайковского, Римского-Корсакова, Щедрина…

"Крещенский Штраус-концерт" состоится в Большом зале Московской консерватории в рамках ХVII Международного фестиваля "Адмиралтейская музыка". Главный герой программы, которая будет представлена 19 января, знаменитый австрийский композитор и дирижер Иоганн Штраус.

На вечере в БЗК в крещенский вечер на сцену выйдет Центральный концертный образцовый оркестр им. Римского-Корсакова ВМФ России. Дирижер — художественный и главный дирижер оркестра, капитан I ранга Алексей Карабанов. Солисты: лауреаты международных конкурсов Наталия Шмидт (сопрано), Ирина Рейнард (меццо-сопрано), Максим Перебейнос (баритон).

Фестиваль "Новый год в Консерватории" пройдет с 29 декабря по 5 января. В Большом зале в эти дни состоятся праздничные концерты самых успешных и востребованных звезд мировой классики: американской скрипачки Сары Чанг, мексиканского тенора Рамона Варгаса, перуанского тенора Хуана Диего Флореса, французского пианиста Давида Фрэ.

Московская филармония



Московская филармония в январе представит несколько значительных проектов. В рамках популярнейшего абонемента "Великие фортепианные концерты" с Национальным филармоническим оркестром выступит выдающийся пианист Борис Березовский. Концерт состоится 16 января в Зале им. Чайковского. В программе вечера — Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром Рахманинова и Рапсодия в стиле блюз для фортепиано с оркестром Гершвина.

В Сочельник 6 января Московская филармония приглашает ценителей фортепианного искусства в Концертный зал им. Чайковского на традиционный сольный концерт пианистки Екатерины Мечетиной. Слушателей разных стран покоряют техническое мастерство пианистки и ее артистическое обаяние. Концерты Мечетиной проходят с неизменным успехом. В программе вечера в Сочельник — сочинения Дебюсси, Равеля и Прокофьева.

Российский национальный оркестр



Российский национальный оркестр (РНО) под управлением Михаила Плетнева выступит 12 января в Большом зале Московской консерватории. В третьем концерте абонемента РНО также примет участие Московский Синодальный хор (художественный руководитель Алексей Пузаков).

В этот вечер за дирижерским пультом — известный российский виолончелист и дирижер, художественный руководитель камерного оркестра Musica Viva Александр Рудин, который давно сотрудничает с РНО. Интерес к редко исполняемой музыке и новое звучание классических шедевров — сочетание, характерное для большинства концертных программ этого музыканта.

По этому принципу составлена и программа концерта, который состоится 12 января, где наряду с последней 41-й симфонией Моцарта прозвучит и неизвестная столичным меломанам "Траурная кантата на смерть императора Иосифа II" Людвига ван Бетховена.

Камерный ансамбль РНО 20 января в Филармонии-2 представит программу из произведений отечественных и зарубежных композиторов. В этот вечер будет звучать камерная инструментальная музыка разных эпох — от барокко до современности. Будут исполнены популярные сочинения в переложении для инструментальных составов — "Шествие князей" из оперы "Млада" Римского-Корсакова, танго "Oblivion" и "Libertango" Пьяццоллы, а также редко исполняемые произведения — Первый струнный квартет Рахманинова, фантазия на темы оперы Бизе "Кармен" Борна, "Trio per Uno" Живковича.

Большой симфонический оркестр



Большой симфонический оркестр им. Чайковского под управлением Владимира Федосеева даст в январе два концерта.

В прошлом году маэстро Федосеев дирижировал в театре "Ла Скала" в новых постановках двух балетов Чайковского — "Щелкунчик" и "Спящая красавица". Свою трактовку третьего балета композитора — "Лебединое озеро" дирижер представит в Москве на сцене Концертного зала им. Чайковского 18 января в Новом году. Это выступление приурочено к 140-летию первого исполнения балета "Лебединое озеро".

А 27 января в Большом зале Московской консерватории состоится вечер австрийской музыки, на котором маэстро Федосеев и БСО им. Чайковского исполнят Восьмую симфонию Франца Шуберта и Пятую симфонию Густава Малера.