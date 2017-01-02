В Москве откроется "Музей восстания машин"

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. "Музей восстания машин", экспозиция которого представляет миры из самых известных фантастических фильмов, откроется в Москве в понедельник, сообщила пресс-служба музея.

Музей откроется в Текстильщиках в здании представляющем собой огромную летающую тарелку. В 14 залах среди которых такие как "Дисептиконы", "Iron man", "Звездные войны", "Marvel", "Терминаторы", "Чужой" экспонируются персонажи фильмов от Дарта Вейдера и трансформеров до Железного человека и Фредди Крюгера.

"Наш музей уникален даже для Москвы – на одной площадке мы собрали героев всех культовых фильмов от "Терминатора" до "Звездных войн" и "Трансформеров". На их создание ушло свыше 50 тонн железа. Мы специально открыли совершенно новое музейное пространство – здание в форме летающей тарелки как нельзя лучше подошло для нашего футуристичного и высокотехнологичного формата", — сказал генеральный продюсер проекта Андрей Синельников

Организаторы подчеркивают, что в залах "Восстания машин" можно бегать, громко разговаривать, фотографировать, а некоторые экспонаты специально созданы для того, чтобы их трогали. На выставке представлено большое количество интерактивных экспонатов: голографический костюм Железного Человека, музыкальные инструменты будущего, шоу лазерных арф, катушки Никола Тесла, аппаратура по производству голливудских спецэффектов и проекций и другие.