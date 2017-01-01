Обновленный закон "О Музейном фонде и музеях в РФ" вступил в силу

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Обновленная версия федерального закона "О Музейном фонде и музеях в РФ", согласно которой упрощается процедура включения экспонатов в Музейный фонд, а также осуществляется ряд других изменений, вступает в силу с 1 января 2017 года.

В новой версии закона устанавливаются единые правила организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций для государственной и негосударственной частей Музейного фонда.

Все музейные предметы и коллекции будут проходить госучет, независимо от того, в чьей собственности они находятся. Первичный учет, который также подразумевает экспертизу культурных ценностей и регистрацию предметов и коллекций, будет производиться в книге поступлений музея. Приказ о включении в Музейный фонд должны подписывать директора учреждений.

Согласно закону, информация о каждом музейном предмете или коллекции, которым присваивается уникальный идентификационный номер, будет внесена в Государственный каталог Музейного фонда России. Сведения о них будут доступны на официальном сайте каталога. Также в каталоге будет содержаться информация о сделках с предметами и коллекциями.

В законе прописаны основания исключения музейных предметов и коллекций из состава Музейного фонда, установлена правила учета и хранения некоторых видов музейных предметов и коллекций, в частности, драгоценностей, оружия, предметов геологии, зоологии, археологии, палеонтологии и других.

Кроме того, определены границы собственности на государственную часть Музейного фонда между федеральным центром и регионами, усовершенствован порядок управления предметами и коллекциями государственной части, а также уточняются правила осуществления сделок с предметами и коллекциями негосударственной части.

Предыдущая версия федерального закона номер 54 "О Музейном фонде РФ и музеях в РФ" была принята в мае 1996 года. Нынешний закон был подписан 3 июля 2016 года.