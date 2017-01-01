СМИ: кинокомпания Warner Brothers снимет комедию о Brexit

МОСКВА, 01 янв — РИА Новости. Кинокомпания Warner Brothers ведет переговоры с Партией независимости Соединенного Королевства (UKIP) о работе над фильмом, посвященному выходу Великобритании из Евросоюза, сообщает газета The Telegraph.

В основу сценария, согласно поступающей информации, ляжет книга "Плохие парни Брекзита" — дневник британского миллионера Аррона Банкса, ставшего одним из главных спонсоров кампании по выходу из ЕС.

Все сборы от будущего фильма, жанр которого заявлен как комедия, пойдут на благотворительность.

На роль экс-лидера UKIP Найджела Фаража издание прочит Бенедикта Камбербэтча, считающегося ярым противником Brexit, на роль Дональда Трамп — легендарного Клинта Иствуда.