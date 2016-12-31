Сцену для "Евровидения" в Киеве оформит немецкий дизайнер Видер

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости. Сцену для международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве оформит известный немецкий дизайнер Флориан Видер, сообщает пресс-служба Первого национального телеканала.

"Флориан Видер стал дизайнером сцены "Евровидения", которое весной 2017 года будет проходить в столице Украины", — говорится в сообщении.

Сообщается, что для Видера это будет уже четвертая сцена, которую он будет разрабатывать для международного песенного конкурса. В его портфолио — сцены "Евровидения" в Дюссельдорфе, Баку и Вене, а также такие проекты, как талант-шоу "Х-Фактор" в Великобритании и США и MTV Video Music Awards. Организаторы конкурса выбрали кандидатуру Видера из четырех заявок — двух украинских и двух иностранных.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.