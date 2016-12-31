Песня Джорджа Майкла впервые попала в "десятку" британских чартов

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Хит Джорджа Майкла "Last Christmas" впервые с момента своего выхода попал в топ-10 британских чартов после новости о смерти певца, сообщает агентство Франс Пресс.

По информации агентства, композиция заняла седьмую строчку официального хит-парада Великобритании, что стало рекордом за всю 31-летнюю историю существования трека.

Как сообщается, данная песня также стала одной из самых транслируемых на радиостанциях в течение этой недели. Трек прозвучал в эфире 3,6 миллиона раз.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался в возрасте 53 лет у себя дома, в населенном пункте Горинг в английском графстве Оксфордшир. Полиция оценивает его смерть как "внезапную, но не подозрительную", СМИ сообщали, что ее причиной могла стать сердечная недостаточность.