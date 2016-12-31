Последний вечер: что показывали в Большом 31 декабря в разные годы

Анна Кочарова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Последний вечер в году многие предпочитают проводить в театре или концертном зале. Главный спрос в этот предновогодний вечер – на "Щелкунчиков" разных мастей.

Но балет Чайковского и сказка Гофмана не всегда были непременным атрибутом новогодних и рождественских праздников. Мы изучили афиши Большого театра и выяснили, как развлекалась столичная публика в разные годы 31 декабря.

1901 год. Балет "Спящая красавица"

© РИА Новости. Владимир Вяткин Перейти в фотобанк Работа над костюмами для балета Петра Чайковского "Спящая красавица" в художественно-производственной мастерской Большого театра

В последний вечер уходящего 1901 года публика в Большом смотрела сказочный балет Чайковского "Спящая красавица". К этому моменту "Щелкунчик" уже был написан, но еще не шел на московской сцене.

Впрочем, на протяжении многих десятилетий афиша предновогоднего вечера Большого ничем не отличалась от будничного репертуара. Играли то, что можно было поставить в репертуар, исходя из занятости артистов и музыкантов.

1910 год. Опера "Дон Кихот"

© Фото: предоставлено Большим театром Афиша Большого театра. Дон Кихот

В этой постановке оперы Массне легендарный бас Федор Шаляпин не только исполнил главную партию, но и впервые выступил в качестве режиссера. Ставил он этот спектакль, что называется, под себя.

Возможно, именно поэтому постановка недолго просуществовала на сцене Большого. Ведь частота показов зависела от графика выступлений легендарного певца.

1924 год. Балет "Тщетная предосторожность "

© РИА Новости Перейти в фотобанк Балерина Ольга Преображенская в сцене из балета Петера Гертеля "Тщетная предосторожность"

Известно точно, что этот балет показывали в Большом 31 декабря дважды: в 1924 и в 1943 году. На заре советской власти, когда празднование Нового года было запрещено в принципе, "Тщетная предосторожность" в постановке знаменитого хореографа Александр Горского могла стать прекрасным вариантом времяпрепровождения в последний вечер года. Незамысловатый сюжет со счастливым концом и массовые сцены деревенских праздников спектакля создавали соответствующее настроение.

1945 год. Опера "Ромео и Джульетта"

© Фото: предоставлено Большим театром Афиша Большого театра. Ромео и Джульетта

Великолепную оперу Гуно "Ромео и Джульетта" заядлые театралы пошли смотреть 31 декабря 1945 года в филиал Большого театра – ныне это здание театра Оперетты. Эта сцена была невероятно популярна, зал никогда не пустовал. Впрочем, историческое здание Большого также было уже открыто после ремонтных работ. Во время войны туда попала бомба, однако театр восстановили еще в 1943 году.

1954 год. Опера "Евгений Онегин"

© РИА Новости. Василий Малышев Перейти в фотобанк Леокадия Масленникова (слева) в роли Татьяны в опере на музыку П.И.Чайковского "Евгений Онегин"

Большой театр был первой сценой, где поставили эту знаменитую оперу Чайковского. На премьере дирижировал, кстати, сам автор. С тех пор спектакль в разных версиях остается одной из наиболее популярных постановок театра. В том числе и нынешняя постановка Дмитрия Чернякова на Новой сцене. Всего в Большом было 11 вариантов "Евгения Онегина".

1962 год. Балет "Конек-Горбунок"

© РИА Новости. Евгений Умнов Перейти в фотобанк Сцена из балета "Конек-Горбунок". Композитор Цезарь Пуни. Государственный академический Большой театр Союза ССР. 1970 год

Большинство балетов композитор Родион Щедрин писал для своей знаменитой супруги – великолепной Майи Плисецкой. Детская сказка "Конек-горбунок" не была исключением. Художник Борис Волков создал красивые костюмы, в первую очередь для Майи Михайловны, голова которой была украшена роскошной короной.

За дирижерским пультом стоял Геннадий Рождественский. Однако, несмотря на присутствие в постановке настоящих звезд, спектакль прошел 120 раз за 16 лет существования на сцене Большого.

1980 год. Балет "Щелкунчик"

© Фото: предоставлено Большим театром Афиша Большого театра. Щелкунчик

Сегодня балет "Щелкунчик" стал для нас главным новогодним спектаклем. Однако на московской сцене он появился не сразу. Премьера состоялась в Мариинском театре в 1892 году, а в Большом "Щелкунчик" поставили только в 1919 – хореограф Александр Горский и художник Константин Коровин. Известно, что эта версия балета шла в течение года.

В 1930-е было две версии – Александра Монахова и Василия Вайнонена. Нынешним спектаклем "Щелкунчик" мы обязаны хореографу Юрию Григоровичу. Он поставил свою редакцию балета в 1966 году, которая идет на сцене по сей день.

Традиция показывать "Щелкунчика" в конце декабря — начале января сложилась в театре не сразу. Однако, как видно из программок, его играли 31 декабря уже в 1980 году. Окончательно новогодним "Щелкунчик" стал с приходом в труппу Николая Цискаридзе, который в последний день года отмечает день рождения.

"Щелкунчик" был и остается, возможно, самым популярным балетом Большого. Однако, как говорят в театре, для труппы это колоссальная нагрузка. Ведь если солисты в разных составах меняются, то кордебалет выходит на сцену гораздо чаще. И то, что для зрителя становится прекрасной новогодней сказкой, для артистов оборачивается тяжелыми трудовыми буднями.

РИА Новости благодарит за помощь в подготовке материала директора музея Большого театра Лидию Харину.



Уникальные архивы Большого театра становятся доступны широкой публике благодаря проекту по оцифровке документов "Открой историю Большого".

Медиагруппа "Россия сегодня" стала партнером проекта и рассказала о нем на многих языках мира.



За 2 месяца со времени старта акции к проекту присоединились около 3400 волонтеров из 110 стран, среди которых – Россия, Украина, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Армения, Грузия, страны Балтии, Великобритания, Китай, Египет, Турция, Италия, Испания.