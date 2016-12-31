США
31.1231 декабря22:20МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Последний вечер: что показывали в Большом 31 декабря в разные годы

10:0031.12.2016
(обновлено: 10:02 31.12.2016)
124220
Вид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве
© РИА Новости. Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

Анна Кочарова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Последний вечер в году многие предпочитают проводить в театре или концертном зале. Главный спрос в этот предновогодний вечер – на "Щелкунчиков" разных мастей. 

Но балет Чайковского и сказка Гофмана не всегда были непременным атрибутом новогодних и рождественских праздников. Мы изучили афиши Большого театра и выяснили, как развлекалась столичная публика в разные годы 31 декабря. 

1901 год. Балет "Спящая красавица"

© РИА Новости. Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Работа над костюмами для балета Петра Чайковского "Спящая красавица" в художественно-производственной мастерской Большого театра

В последний вечер уходящего 1901 года публика в Большом смотрела сказочный балет Чайковского "Спящая красавица". К этому моменту "Щелкунчик" уже был написан, но еще не шел на московской сцене. 

Впрочем, на протяжении многих десятилетий афиша предновогоднего вечера Большого ничем не отличалась от будничного репертуара. Играли то, что можно было поставить в репертуар, исходя из занятости артистов и музыкантов.

1910 год. Опера "Дон Кихот"

© Фото: предоставлено Большим театром
Афиша Большого театра. Дон Кихот

 

В этой постановке оперы Массне легендарный бас Федор Шаляпин не только исполнил главную партию, но и впервые выступил в качестве режиссера. Ставил он этот спектакль, что называется, под себя.

Возможно, именно поэтому постановка недолго просуществовала на сцене Большого. Ведь частота показов зависела от графика выступлений легендарного певца. 

1924 год. Балет "Тщетная предосторожность "

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Балерина Ольга Преображенская в сцене из балета Петера Гертеля "Тщетная предосторожность"

Известно точно, что этот балет показывали в Большом 31 декабря дважды: в 1924 и в 1943 году. На заре советской власти, когда празднование Нового года было запрещено в принципе, "Тщетная предосторожность" в постановке знаменитого хореографа Александр Горского могла стать прекрасным вариантом времяпрепровождения в последний вечер года. Незамысловатый сюжет со счастливым концом и массовые сцены деревенских праздников спектакля создавали соответствующее настроение.

1945 год. Опера "Ромео и Джульетта"

© Фото: предоставлено Большим театром
Афиша Большого театра. Ромео и Джульетта

 

Великолепную оперу Гуно "Ромео и Джульетта" заядлые театралы пошли смотреть 31 декабря 1945 года в филиал Большого театра – ныне это здание театра Оперетты. Эта сцена была невероятно популярна, зал никогда не пустовал. Впрочем, историческое здание Большого также было уже открыто после ремонтных работ. Во время войны туда попала бомба, однако театр восстановили еще в 1943 году.

1954 год. Опера "Евгений Онегин"

© РИА Новости. Василий Малышев
Перейти в фотобанк
Леокадия Масленникова (слева) в роли Татьяны в опере на музыку П.И.Чайковского "Евгений Онегин"

Большой театр был первой сценой, где поставили эту знаменитую оперу Чайковского. На премьере дирижировал, кстати, сам автор. С тех пор спектакль в разных версиях остается одной из наиболее популярных постановок театра. В том числе и нынешняя постановка Дмитрия Чернякова на Новой сцене. Всего в Большом было 11 вариантов "Евгения Онегина".

1962 год. Балет "Конек-Горбунок"

© РИА Новости. Евгений Умнов
Перейти в фотобанк
Сцена из балета "Конек-Горбунок". Композитор Цезарь Пуни. Государственный академический Большой театр Союза ССР. 1970 год

 

Большинство балетов композитор Родион Щедрин писал для своей знаменитой супруги – великолепной Майи Плисецкой. Детская сказка "Конек-горбунок" не была исключением. Художник Борис Волков создал красивые костюмы, в первую очередь для Майи Михайловны, голова которой была украшена роскошной короной.
За дирижерским пультом стоял Геннадий Рождественский. Однако, несмотря на присутствие в постановке настоящих звезд, спектакль прошел 120 раз за 16 лет существования на сцене Большого.

1980 год. Балет "Щелкунчик"

© Фото: предоставлено Большим театром
Афиша Большого театра. Щелкунчик

Сегодня балет "Щелкунчик" стал для нас главным новогодним спектаклем. Однако на московской сцене он появился не сразу. Премьера состоялась в Мариинском театре в 1892 году, а в Большом "Щелкунчик" поставили только в 1919 – хореограф Александр Горский и художник Константин Коровин. Известно, что эта версия балета шла в течение года.

В 1930-е было две версии – Александра Монахова и Василия Вайнонена. Нынешним спектаклем "Щелкунчик" мы обязаны хореографу Юрию Григоровичу. Он поставил свою редакцию балета в 1966 году, которая идет на сцене по сей день.

Юрий Николаевич Григорович, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, артист балета и балетмейстер
© РИА Новости. Николай Рахманов
Перейти в фотобанк
Легендарный Григорович – выдающемуся хореографу 90 лет

Традиция показывать "Щелкунчика" в конце декабря — начале января сложилась в театре не сразу. Однако, как видно из программок, его играли 31 декабря уже в 1980 году. Окончательно новогодним "Щелкунчик" стал с приходом в труппу Николая Цискаридзе, который в последний день года отмечает день рождения.
"Щелкунчик" был и остается, возможно, самым  популярным балетом Большого. Однако, как говорят в театре, для труппы это колоссальная нагрузка. Ведь если солисты в разных составах меняются, то кордебалет выходит на сцену гораздо чаще. И то, что для зрителя становится прекрасной новогодней сказкой, для артистов оборачивается тяжелыми трудовыми буднями.

РИА Новости благодарит за помощь в подготовке материала директора музея Большого театра Лидию Харину.

Лавка с игрушками во время открытия старейшей Рождественской ярмарки Штрицельмаркт в Дрездене
© РИА Новости. Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Многоликий Щелкунчик: главной зимней сказке 200 лет
Уникальные архивы Большого театра становятся доступны широкой публике благодаря проекту по оцифровке документов "Открой историю Большого".

Медиагруппа "Россия сегодня" стала партнером проекта и рассказала о нем на многих языках мира.

За 2 месяца со времени старта акции к проекту присоединились около 3400 волонтеров из 110 стран, среди которых – Россия, Украина, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Армения, Грузия, страны Балтии, Великобритания, Китай, Египет, Турция, Италия, Испания. 

Комментировать
+
Культура
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.