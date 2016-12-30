Путин посмотрел фильм "Викинг" вместе со съемочной группой картины

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин посмотрел российский исторический фильм "Викинг" и встретился авторами и актерами кинокартины, сообщается на сайте Кремля в пятницу.

"Владимир Путин встретился со съемочной группой фильма "Викинг", в основе которого – сюжет "Повести временных лет". Картина повествует о жизни великого князя Владимира – крестителя Руси. Президент посмотрел историческую ленту вместе с актерами и авторами картины", — говорится в сообщении.

Фильм "Викинг" был снят режиссером Андреем Кравчуком и вышел на экраны 29 декабря. "Викинг" — высокобюджетный проект от создателей фильмов "Дневной дозор", "Ночной дозор" и "Адмирал". Работа над фильмом продолжалась более семи лет. Роли в фильме исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко.

Картина будет идти в прокате в двух версиях с разными возрастными ограничениями — 12+ (для семейной аудитории) и 18+. Кроме того, премьерный показ "Викинга" в прокате 29 декабря сопровождался тифлокомментарием для слепых и слабовидящих, получить его можно было с помощью бесплатного мобильного приложения.