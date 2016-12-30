Киновед назвал вполне ожидаемым провал фильма "Бен-Гур"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Провал в прокате голливудского фильма Тимура Бекмамбетова "Бен-Гур" был вполне ожидаемым, считает киновед Кирилл Разлогов.

Эпическая голливудская картина "Бен-Гур" Тимура Бекмамбетова возглавила список самых дорогостоящих провалов в кино 2016 года. Рейтинг, который составило издание The Hollywood Reporter, включает фильмы таких известных режиссеров, как Стивен Спилберг и Роберт Земекис. Бюджет "Бен-Гура" около 110 миллионов плюс расходы на маркетинг. В мировом прокате фильм собрал 94,1 миллиона долларов, окупив 43% расходов.

"Ничего здесь ожидать и не следовало, это как с "Иронией судьбы" — развенчание мифов до добра не доводит. "Бен-Гур" Уильяма Уэйлера 1959 года (11 "Оскаров" — ред.) — эталон библейского варианта повествования, в мире это фильм хорошо известен. Но он не показывался в кинотеатрах в СССР, поэтому для нашего зрителя вариант Бекмамбетова может и имеет какой-то смысл, и я бы не сказал, что в России он провалился", — рассказал РИА Новости киновед Кирилл Разлогов.

По словам Разлогова, на месте Бекмамбетова, он бы не брался за "парафраз великих картин, а делал бы небольшие кассовые фильмы, которые так хорошо умеет делать режиссер".

Критик подчеркнул, что при финансовых расчетах нужно иметь в виду, что бюджеты фильмов завышаются, а доходы занижаются. "Чем больше бюджет, тем больше реклама, а доходы занижаются, чтобы меньше платить налогов", — добавил Разлогов.

Ранее Бекмамбетов рассказал в интервью РИА Новости, что "Бен-Гур" провалился в прокате, потому что основная идея фильма – прощение — в мире сейчас не популярна.

"Это вопрос проката, к месту ли он вышел, как он выходил. Картина необычна по сути, это голливудский фильм, в котором главное послание – простить своего врага. Как оказалось, эту идею сегодня мало кто в состоянии понять и принять. Идея мести гораздо более популярна в нашем мире, во многом результаты проката, на мой взгляд, связаны с этим", — рассказал Бекмамбетов.