Оркестр Когана даст концерт в память о Докторе Лизе 25 января

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Оркестр Павла Когана 25 января даст концерт памяти благотворителя Елизаветы Глинки, известной как доктор Лиза, погибшей при крушении Ту-154 в минувшее воскресенье, сообщил в пятницу РИА Новости глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Двадцать пятого января в большом зале Московской консерватории оркестр Павла Когана даст концерт, посвятив его памяти доктора Лизы. Мне кажется это очень важной, очень правильной и своевременной инициативой. И я благодарю Павла Леонидовича Когана — замечательного нашего дирижера — и его прекрасный оркестр за эту инициативу", — сказал Федотов.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.