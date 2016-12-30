Многоликий Щелкунчик: главной зимней сказке 200 лет

Анна Михайлова, специально для МИА "Россия сегодня"

Самая известная новогодняя история – "Щелкунчик и мышиный король" вышла в свет в декабре 1816 года. За два столетия легендарное произведение Эрнста Теодора Амадея Гофмана превратилось в кино, мультфильм, балет и даже оперу. Кажется, ни одна театральная афиша не обходится зимой без этой сказки, на которую стремятся попасть не только дети, но и взрослые.

Сказка сказок

Свою рождественскую феерию 30-летний Гофман сочинил для детей друга, Юлиуса Хитцига. Имена первых слушателей, Мари и Фрица, увековечены на страницах этой волшебной истории, а в добром крестном Дроссельмейере легко угадывается сам автор. "Щелкунчик" был напечатан в сборнике "Детских сказок Карла-Вильгельма Саличе-Контессы, Фридриха де ла Мотт-Фуке и Э. Т. А. Гофмана".

Эта книга считается первым собранием детских романтических произведения в немецкой литературе. Хотя надо сказать, что оригинальный сюжет сказки был отнюдь не таким праздничным, каким мы привыкли воспринимать его сегодня. Перед тем, как попасть в Марципановый замок, героев Гофмана ждало множество мрачных сюжетных перипетий, из которых набрался бы полноценный материал для современного ужастика. Тем не менее, книга имела успех.

В 1818 году сказка легла в основу уже совсем недетского по смыслу произведения Эрнста Морица Арндта "Крысиный король Бирлиби". В этой короткой сказке, занимающей буквально пару страниц, нет Щелкунчика, зато детально прописан отрицательный герой – Крысиный король, которому противостоит простой немецкий крестьянин.

Куда более безобидную адаптацию сказки в 1844 году сделал Александр Дюма-отец. Французскому читателю был чужд мистицизм и мрачность немецкого романтизма, поэтому у версии Дюма больше сходства с "Тремя мушкетерами", чем с оригиналом Гофмана. Тем не менее, именно эта бравая приключенческая история послужила основой для либретто хореографа Мариуса Петипа, из которого родился великий балет Чайковского.

Балет на все времена

© РИА Новости. РИА Новости Перейти в фотобанк Артисты балета Императорского Мариинского театра в первой постановке балета П.И.Чайковского "Щелкунчик"

Премьера третьего балета Чайковского в хореографии Петипа – "Щелкунчик" – состоялась на сцене Императорского Мариинского театра в декабре 1892 года. Произведение новаторское, в первую очередь, за счет сложных музыкальных образов, далось композитору нелегко. Петипа заказал Чайковскому красивую рождественскую сказку, но перспектива сделать музыкальную "конфетку" Петра Ильича не привлекала. Отсюда уникальное сочетание сладостной праздничности и драматичной серьезности в этом балетном шедевре.

С ростом патриотизма в начале Первой мировой войны сюжет "Щелкунчика" русифицировался. Так Мари стала Машей, а Фриц, будучи отрицательным героем, по сей день носит немецкое имя. В 1919 году балет вошел в репертуар Большого театра, а с 1966-го закрепилась традиция ежегодного исполнения "Щелкунчика" 31 декабря. Именно тогда вышла ставшая классической для русской балетной сцены версия Юрия Григоровича. В ней главной героиней становится Маша, партию которой блистательно исполнила тогда прима Большого Екатерина Максимова. Григорович рассказал не просто новогоднюю сказку, а историю превращения ребенка во взрослого человека, на пути которого встречается множество опасностей.

Из зарубежных "Щелкунчиков" стоит отметить версию Джорджа Баланчина 1954 года, которая до сих пор входит в репертуар Нью-Йорк Сити Балет, и постановку Рудольфа Нуриева в Королевском балете Стокгольма в 1967 году. Примечательно, что оба танцора сами исполняли роль Дроссельмейера, а Нуриев еще и выступал в партии Принца, своей потрясающей "летучестью" задав планку, которую сегодня может взять далеко на каждый премьер.

Щелкунчик запел

Традиции традициями, но творчество не стоит на месте. Где есть музыка Чайковского, там может быть не только балет, но и опера. Во всяком случае, так решили режиссер Алла Сигалова и художник Павел Каплевич, которые поставили в 2014 году в московском театре "Новая опера" своего поющего "Щелкунчика". На музыку балета были положены стихи. Революционный шаг нисколько не повредил имиджу самого популярного новогоднего спектакля. Будучи выпускницей Вагановского училища и преданной фанаткой балета, Сигалова очень бережно отнеслась к первоисточнику.

© РИА Новости. Григорий Сысоев Перейти в фотобанк Виктория Шевцова и Алексей Неклюдов в сцене из оперной постановки "Щелкунчик. Опера" на музыку балета П.И. Чайковского режиссера Аллы Сигаловой в Театре "Новая опера"

Щелкунчик в массы

Вполне естественно, что с появлением кинематографа популярная детская сказка стала объектом интереса режиссеров и аниматоров. Первопроходцем ожидаемо стал Уолт Дисней. В 1940 году его студия выпустила мультфильм "Фантазия", состоявший из девяти фрагментов, в которых классическая музыка сочетается с анимационным сюжетом. "Щелкунчик" стал жемчужиной этого сборника. Дирижером планировали пригласить самого Тосканини, но в итоге с этой задачей прекрасно справился британско-американский маэстро Леопольд Стоковский.

С тех пор кинематографисты не раз возвращались к классическому сюжету. В 2011 году Андрей Кончаловский выпустил полнометражный художественный фильм в формате 3D. Режиссер признался, что работал над этим замыслом 40 лет. Картина была снята с поистине голливудским размахом. Съемки велись в Великобритании и Венгрии, а бюджет ленты составил 90 миллионов долларов. Тем не менее, фильм с большим количеством спецэффектов и американскими актерами в российском прокате не окупился.

Сегодня "Щелкунчик" по-прежнему остается востребованным сюжетом и актуальным источником вдохновения. Например, во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства открылась выставка "Щелкунчик. Музей Чудесной Реальности". Посетители надевают специальные браслеты с орешком — ключом в мир Щелкунчика, благодаря которому они "открывают" около сорока объектов выставки. Здесь есть и пряничный домик, и мышиная нора и волшебный мостик с досками-клавишами.

Этой зимой в Москве можно посетить одноименную выставку на ВДНХ, ледовое шоу и даже мюзикл на льду. Не говоря уже о целом ворохе балетных постановок, билеты на которые, правда, давно раскуплены.