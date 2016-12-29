Мединский рассказал о Музее кино

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Музей кино должен стать местом встреч, дискуссий и просвещения, "откуда выходят, пропитавшись величием советского и российского кинематографа", сказал на экскурсии по новому зданию музея министр культуры РФ Владимир Мединский.

Музей кино не имел собственного помещения с 2005 года. Официальное открытие Музея кино состоится в рамках ММКФ в июне 2017 года. Экспозиция разместится в павильоне №36, расположенном в запрудной зоне ВДНХ. Сейчас в здании заканчивается капитальный ремонт.

"Мы привыкли к открытиям, но сегодняшнее мероприятие возвращает нас в старые времена, когда было новоселье. Впервые у Музея кино появился свой дом. У него никогда не было ни фондохранилищ, ни кинозалов, а теперь все это есть здесь. Москва превращает ВДНХ в одно из самых модных мест. Я хочу пожелать, чтобы Музей кино не стал антиквариатом, чтобы он был музеем в античном понимании этого слова — местом встреч, дискуссий и просвещения. Местом, где встречаются и общаются образованные люди. Он должен стать таким местом, где берется весь опыт российского и советского кино, откуда выходят, пропитавшись его величием", — сказал министр.

Все этого ждали 30 лет

А мы — сделали

Сегодня новоселье Музея Кино на ВДНХ!

Открытие экспозиций и кинозалов-лето 2017 pic.twitter.com/d1ZGpCACOE — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 29 декабря 2016 г.

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Государственный центральный музей кино основан в 1989 году. До ноября 2005 года музей располагался в Киноцентре на Красной Пресне, где были созданы фондовые коллекции и проводились регулярные показы шедевров мирового кино. В 2005 году музей был вынужден покинуть помещение на Красной Пресне, фондовые хранилища Музея кино разместили на территории "Мосфильма", а кинопоказы и другие музейные мероприятия проходят на различных площадках Москвы.