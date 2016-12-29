Залы в московском Музее кино назовут именами великих кинематографистов

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Залы и аудитории Музея кино назовут в честь великих отечественных кинематографистов, сообщила в четверг на экскурсии по новому зданию директор музея Лариса Солоницына.

Музей кино не имел собственного помещения с 2005 года. Официальное открытие Музея кино состоится в рамках ММКФ в июне 2017 года. Экспозиция разместится в павильоне N36, расположенном в запрудной зоне ВДНХ. Сейчас в здании заканчивается капитальный ремонт.

"У нас три кинозала и три аудитории. Мы думаем о том, чтобы назвать их в честь знаменитых кинематографистов. Сейчас выбираем, назвать ли их в честь очень известных людей, либо в честь неизвестных, чтобы люди узнавали. Мы в процессе работы, скорее всего, выберем отечественных деятелей", — сказала Солоницына.

По ее словам, Музей кино впервые за всю историю музея получит оборудование для профессионального хранения экспонатов.

"Мы получили возможность грамотно, профессионально и бережно хранить наши экспонаты. Разные экспонаты — костюмы, эскизы, аппаратура — будут содержаться в должном виде", — подчеркнула директор музея.

© РИА Новости. Кирилл Каллиников Перейти в фотобанк Посетители на открытии Музея кино на ВДНХ в Москве

Кроме того, в Музее кино заработаем образовательный центр. Солоницына сообщила, что учебный план частично подготовлен, а также подбирается педагогический состав. Обучение будет строиться по принципу западных школ, "когда человек может набрать те курсы и лекции, которые ему интересны".

Государственный центральный музей кино основан в 1989 году. До ноября 2005 года музей располагался в Киноцентре на Красной Пресне, где были созданы фондовые коллекции и проводились регулярные показы шедевров мирового кино. В 2005 году музей был вынужден покинуть помещение на Красной Пресне, фондовые хранилища Музея кино разместили на территории "Мосфильма", а кинопоказы и другие музейные мероприятия проходят на различных площадках Москвы.