Фильм "Матильда" Алексея Учителя может получить возрастной рейтинг 12+

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Возрастной рейтинг фильма "Матильда", дату проката которого было решено перенести на 25 октября 2017 года, может быть установлен на отметке 12+, поскольку в картине нет никаких провокационных сцен, рассказал РИА Новости в четверг генеральный директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев.

"Мы думаем о возрастном рейтинге 12+, не будем делать двух версий. У нас нет ничего фривольного в фильме. Картина полна целомудрия и исторической значимости, которой, на мой взгляд, не хватает в современном прокате. Я думаю, такой взгляд на исторический процесс будет полезен и для подрастающего поколения – школьников, студентов и так далее. Наши события разворачиваются до коронации Николая II. Тогда он был просто наследник, просто живой человек. Все отношения, которые строились до свадьбы и коронации относятся к Николаю-наследнику. Никакой вымышленной истории нет, все описано многократно, у разных авторов", – сказал Рязанцев.

Он подчеркнул, что на фоне отношений Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской рассказывается об исторической эпохе. В картине задается вопрос о том, по какому пути "пошла бы Россия, откажись Николай от восшествия на престол".

По словам Рязанцева, решение перенести прокат картины на осень 2017 года зависело от совокупности причин. Прежде всего, создатели хотели повысить качество картины, чтобы фильм стал успешным в прокате и нашел отклик у зрителей, а также приурочить выпуск фильма к столетию Октябрьской революции.

"В картине задействован известный американский композитор Марко Белтрами, аранжировщик многих голливудских картин, а записывал музыку оркестр Валерия Гергиева. Мы ждали, когда будет возможно соединить оркестр, дирижера и композитора, поскольку у них очень плотный график занятости. Музыка – огромный процент успеха и качества картины. Было несколько вариантов монтажа, в картине задействованы иностранные артисты, которых надо переозвучить", — подчеркнул Рязанцев.

Он также рассказал, что график премьер в марте очень плотный, а создатели хотели избежать конкуренции с голливудскими блокбастерами, поскольку зритель зачастую "выбирает для себя голливудский проект, а потом обращает внимание на российский". "Мы хотим сделать из всего этого событие", — пояснил Рязанцев, добавив, что окончательный вариант фильма покажут в Минкультуры, Госдуме и Совфеде.

Ранее СМИ сообщали, что представители общественного движения "Царский крест" назвали фильм "Матильда", рассказывающий о романе наследника престола Николая Романова (будущего Николая II) и знаменитой балерины Матильды Кшесинской, "антироссийской и антирелигиозной провокацией в сфере культуры". Депутат Госдумы Наталья Поклонская по их обращению направила запрос генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить картину. Но по словам режиссера фильма, в "Матильде", которая еще не вышла на экраны, нет ничего оскорбительного, прокуратура уже проводила проверку и не нашла ничего противоречащего закону.