Джордж Майкл оставил три неизданных альбома, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Певец Джордж Майкл, скончавшийся в минувшую субботу в Англии, оставил после себя три альбома с неизданной музыкой, сообщает издание Mirror.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался в возрасте 53 лет у себя дома, в населенном пункте Горинг в английском графстве Оксфордшир. Полиция оценивает его смерть как "внезапную, но не подозрительную", СМИ сообщали, что причиной могла стать сердечная недостаточность.

По данным издания, поклонники певца могут так и не услышать неизданные песни. Бывший участник группы Wham! Эндрю Риджли написал в своем Twitter, что "Джордж Майкл полностью контролировал производство (записей)". "Ни я, ни кто-либо другой не имеет права переступить это правило", — написал Риджли.

Неизданные альбомы называются Trojan Souls, Extended Plaything и White Light, сообщает издание.

© AFP 2016/ Samuel Kubani Британский певец Джордж Майкл во время концерта в Братиславе. 2007 год

За время карьеры Майкла, как сольной, так и в составе дуэта Wham!, было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake Me Up Before You Go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don`t Let The Sun Go Down On Me. В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.