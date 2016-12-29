Сборы российских фильмов в международном прокате выросли вдвое за год

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские фильмы собрали в международном прокате в два раза больше средств, чем в 2015 году, продемонстрировав результат в 35 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Роскино в четверг.

"Сборы российских фильмов в международном прокате в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросли на 100%. В 2015 году 20 российских фильмов собрали $17 млн, в 2016 году — $35 млн", — говорится в сообщении пресс-службы.

Гендиректор Роскино Екатерина Мцитуридзе, чьи слова приводятся в сообщении, напомнила, что в нынешнем году компания получила поддержку Минкультуры РФ. Он выразила надежду, что ведомство, "увидев впечатляющие итоги на международном направлении, при скромных финансовых вложениях, найдёт возможность увеличить объем господдержки".

"Международные рынки в последние годы стали играть большую роль для кассовых сборов всех стран, включая Соединенные Штаты, и Россия, увеличивая свое присутствие в мировом кинопрокате, имеет все шансы на успех. Для этого нужна существенная финансовая поддержка государства. Мы, по примеру Франции, Китая, Германии и многих других стран, должны не только охватывать рынки и фестивали, но и заниматься маркетингом каждого национального фильма в международном прокате", — сказала Мцитуридзе.

В пресс-службе уточнили, что посещаемость стендов Роскино составила около 22 тысяч человек, а общая сумма продаж национальных фильмов по итогам девяти кинорынков достигла 19,6 миллиона долларов.