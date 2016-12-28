Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой по версии Forbes
17:2828.12.2016
(обновлено: 17:51 28.12.2016)
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes – фильмы с ее участием собрали в кинотеатрах мира 1,2 миллиарда долларов.
Как отмечает издание, Йоханссон, в частности, снялась в блокбастере "Первый мститель: Противостояние", который собрал 1,15 миллиарда долларов, а также в картине "Да здравствует Цезарь".
Второе место в списке заняли актер Крис Эванс, сыгравший роль Капитана Америка, и Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека в том же фильме (1,15 миллиарда долларов сборов).
Также в список "кассовых" актеров попали Марго Робби (1,1 миллиарда), Эми Адамс (1,04 миллиарда), Бен Аффлек (1,02 миллиарда), Генри Кавилл с 870 миллионами долларов, Райан Рейнольдс (820 миллионов) и Фелисити Джонс – фильмы с ее участием собрали 805 миллионов долларов.
Самые популярные актеры мира
В тройку лидеров вошли представительницы прекрасного пола. На первом месте – австралийская актриса Марго Робби, известная по картинам "Отряд самоубийц" и "Тарзан".
Рейтинг был составлен на основе количества просмотров пользователей портала IMDb страниц тех или иных актеров. Второе место досталось британской актрисе Эмилии Кларк, звезде сериала "Игра престолов".
Третью строчку рейтинга занимает юная британско-американская актриса Милли Бобби Браун, которая снялась в сериале "Очень странные дела".
На четвертом месте списка – британский актер Том Харди, знакомый зрителям по картинам "Безумный Макс: Дорога ярости" и "Начало").
Замыкает пятерку лидеров американская актриса бразильского происхождения Морена Баккарин, снявшаяся в фильмах "Дэдпул" и "Готэм".
На шестой строчке – израильская актриса Галь Гадот, известная благодаря роли Жизель в сиквелах экшена "Форсаж".
Седьмой по популярности оказалась шведская актриса Алисия Викандер, снявшаяся в комедийном боевике "Агенты А.Н.К.Л."
На восьмое место попала английская актриса Дейзи Ридли ("Звёздные войны: Пробуждение силы").
Девятое место занимает американская актриса Хейли Беннет, известная по фильмам "Правила побоку" и "Девушка в поезде".
Замыкает десятку самых популярных актеров Леонардо Ди Каприо. Последние фильмы с его участием – "Великий Гэтсби", "Волк с Уолл-стрит" и "Выживший".