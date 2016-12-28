Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой по версии Forbes

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes – фильмы с ее участием собрали в кинотеатрах мира 1,2 миллиарда долларов.

Как отмечает издание, Йоханссон, в частности, снялась в блокбастере "Первый мститель: Противостояние", который собрал 1,15 миллиарда долларов, а также в картине "Да здравствует Цезарь".

Второе место в списке заняли актер Крис Эванс, сыгравший роль Капитана Америка, и Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека в том же фильме (1,15 миллиарда долларов сборов).

Также в список "кассовых" актеров попали Марго Робби (1,1 миллиарда), Эми Адамс (1,04 миллиарда), Бен Аффлек (1,02 миллиарда), Генри Кавилл с 870 миллионами долларов, Райан Рейнольдс (820 миллионов) и Фелисити Джонс – фильмы с ее участием собрали 805 миллионов долларов.