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Культура

Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой по версии Forbes

17:2828.12.2016
(обновлено: 17:51 28.12.2016)
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Американская актриса Скарлетт Йоханссон. Архивное фото
© AFP 2016/ Tiziana Fabi

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes – фильмы с ее участием собрали в кинотеатрах мира 1,2 миллиарда долларов.

Актер Джонни Депп на премьере фильма Алиса в Зазеркалье в Лос-Анджелесе, США. Архивное фото.
© AP Photo/ Invision/Jordan Strauss
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Как отмечает издание, Йоханссон, в частности, снялась в блокбастере "Первый мститель: Противостояние", который собрал 1,15 миллиарда долларов, а также в картине "Да здравствует Цезарь".

Второе место в списке заняли актер Крис Эванс, сыгравший роль Капитана Америка, и Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного человека в том же фильме (1,15 миллиарда долларов сборов).

Также в список "кассовых" актеров попали Марго Робби (1,1 миллиарда), Эми Адамс (1,04 миллиарда), Бен Аффлек (1,02 миллиарда), Генри Кавилл с 870 миллионами долларов, Райан Рейнольдс (820 миллионов) и Фелисити Джонс – фильмы с ее участием собрали 805 миллионов долларов.

Самые популярные актеры мира
Актриса Марго Робби на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе
© AP Photo/ Invision/Jordan Strauss
В тройку лидеров вошли представительницы прекрасного пола. На первом месте – австралийская актриса Марго Робби, известная по картинам "Отряд самоубийц" и "Тарзан".
Эмилия Кларк на премьере шестого сезона сериала Игра престолов в Лос-Анджелесе
© AP Photo/ Invision/Charles Syke
Рейтинг был составлен на основе количества просмотров пользователей портала IMDb страниц тех или иных актеров. Второе место досталось британской актрисе Эмилии Кларк, звезде сериала "Игра престолов".
Милли Бобби Браун на 68-й Прайм-таймовой премии Эмми в Лос-Анджелесе
© AP Photo/ Invision/Vince Bucci
Третью строчку рейтинга занимает юная британско-американская актриса Милли Бобби Браун, которая снялась в сериале "Очень странные дела".
Том Харди на премьере фильма Выживший в Лондоне
© AP Photo/ Invision/Joel Ryan
На четвертом месте списка – британский актер Том Харди, знакомый зрителям по картинам "Безумный Макс: Дорога ярости" и "Начало").
Морена Баккарин на 20-й ежегодной Премии Гильдии киноактеров в Лос-Анджелесе
© AFP 2016/ Frederic J. Brown
Замыкает пятерку лидеров американская актриса бразильского происхождения Морена Баккарин, снявшаяся в фильмах "Дэдпул" и "Готэм".
Галь Гадот на европейской премьере фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости в Лондоне
© AFP 2016/ Justin Tallis
На шестой строчке – израильская актриса Галь Гадот, известная благодаря роли Жизель в сиквелах экшена "Форсаж".
Алисия Викандер на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе
© AP Photo/ Invision/Dan Steinberg
Седьмой по популярности оказалась шведская актриса Алисия Викандер, снявшаяся в комедийном боевике "Агенты А.Н.К.Л."
Дэйзи Ридли на мировой премьере фильма Звёздные войны: Пробуждение Силы в Лос-Анджелесе
© AP Photo/ Invision/Jordan Strauss
На восьмое место попала английская актриса Дейзи Ридли ("Звёздные войны: Пробуждение силы").
Хейли Беннетт на премьере фильма Девушка в поезде в Лондоне
© AP Photo/ Invision/Joel Ryan
Девятое место занимает американская актриса Хейли Беннет, известная по фильмам "Правила побоку" и "Девушка в поезде".
Леонардо Ди Каприо на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
© AFP 2016/ Jean Baptiste Lacroix
Замыкает десятку самых популярных актеров Леонардо Ди Каприо. Последние фильмы с его участием – "Великий Гэтсби", "Волк с Уолл-стрит" и "Выживший".
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