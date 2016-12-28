Константина Райкина прооперировали на гастролях в Тобольске

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Народный артист РФ Константин Райкин поскользнулся, упал и повредил ногу в Тобольске, где его театр "Сатирикон" участвует в проекте "Золотая маска", сообщили РИА Новости в дирекции мероприятия.

Райкин получил травму во вторник. Актеру была сделана небольшая операция, а уже вечером он сыграл спектакли "Константин Райкин. Своим голосом" и "Лекарь поневоле".

"Сегодня в рамках нашего фестиваля в Тобольске Константин Аркадьевич примет участие в спектакле театра "Сатирикон" "Константин Райкин. Своим голосом" и "Лекарь поневоле", которые играются в один вечер", — сказала представительница пресс-службы "Золотой маски".

27 и 28 декабря в Тобольске впервые проходит региональная программа фестиваля "Золотая маска", в рамках которого зрителям Тобольска будут представлены два спектакля театра "Сатирикон".