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Культура

Керри Фишер успела сняться в восьмом эпизоде "Звездных войн"

16:3428.12.2016
(обновлено: 16:56 28.12.2016)
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Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар. Архивное фото
© Lucasfilm Ltd. (1980)

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Американская актриса Керри Фишер, скончавшаяся во вторник в Лос-Анджелесе, успела сняться по всех сценах своей героини Леи Органы в восьмом эпизоде киноэпопеи "Звездные войны", который должен выйти на экраны в декабре 2017 года, сообщило издание Variety со ссылкой на собственные источники.

Американская актриса Керри Фишер. Архивное фото
© AP Photo/ Barry Brecheisen/Invision/AP
СМИ назвали причину смерти актрисы Керри Фишер
До этого Фишер снялась в пяти частях "Звездных войн", включая недавно вышедший на экраны спин-офф "Изгой-один: Звездные войны. Истории".

Как сообщает издание, съемки всех сцен с Фишер завершились еще в июле и сейчас они находятся в стадии послесъемочного монтажа. Это означает, что компаниям Disney и LucasFilm не придется обращаться к отсутствию героини Фишер до начала съемок уже девятого эпизода. Они запланированы на 2018 год. Изначально Лея должна была появиться и в этом фильме.

Актрисе стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Издание TMZ со ссылкой на источники, близкие к семье актрисы, сообщило, что она скончалась в результате остановки сердца.

Принцесса Лея и другие образы Кэрри Фишер в кино
Кадр из фильма Звездные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая (1983)
© Lucasfilm Ltd. (1983)
Роль принцессы Леи в картине "Звёздные войны" – самая известная работа актрисы Кэрри Фишер в кино.
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977)
© 20th Century Fox Film Corporation (1977)
В 1975 году, будучи начинающей актрисой, Кэрри Фишер сыграла роль Лорны в фильме Shampoo. А в 1977 году она предстала перед зрителями в образе принцессы Леи Органа в фильме "Звёздные войны".
Кадр из фильма Под радугой (1981)
© Innovisions (1981)
Лучшими фильмами с участием Кэрри Фишер также считаются "Братья блюз" (1980), "Под радугой" (1981) (на фото), "Амазонки на Луне" (1987), "Страж времени" (1987), "Она вернулась" (1989), "Крик 3" (2000), "Сердцеедки" (2001).
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980)
© Lucasfilm Ltd. (1980)
Кэрри Фишер снялась в трех эпизодах "Звездных войн" Джорджа Лукаса.
На фото: кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар" (1980).
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977)
© 20th Century Fox Film Corporation (1977)
В 1977 году на экраны вышла картина "Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда". В этом фильме Кэрри Фишер впервые появилась в роли принцессы Леи.
Американская актриса Кэрри Фишер. 1973 год
© AP Photo/ Jerry Mosey, File
Американская актриса, сценарист и прозаик Кэрри Фишер родилась 21 октября 1956 года в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Ее отец, Эдди Фишер — известный актер и певец. Мать, Дебби Рейнольдс — профессиональная актриса.
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980)
© Lucasfilm Ltd. (1980)
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар".
Актеры фильма Звёздные войны. 1978 год
© AP Photo
Актеры фильма "Звёздные войны" Харрисон Форд (Хэн Соло), Энтони Дэниелс (C-3P0), Кэрри Фишер (принцесса Лея) и Питер Мейхью (Чубакка).
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая (1983)
© Lucasfilm Ltd. (1983)
Картина "Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая" с Кэрри Фишер в роли принцессы Леи вышла в 1983 году.
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977)
© 20th Century Fox Film Corporation (1977)
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда".
Кадр из фильма Под радугой (1981)
© Innovisions (1981)
Кадр из фильма "Под радугой".
Американская актриса Кэрри Фишер. 1973 год
© AP Photo/ Jerry Mosey
Свои первые роли Кэрри Фишер сыграла на сцене бродвейских театров и варьете. В 1973 году она дебютировала на одной сцене с матерью в мюзикле "Ирэн".
Кадр из фильма Когда Гарри встретил Салли (1989)
© Castle Rock Entertainment (1989)
Кэрри Фишер также снялась в таких картинах, как "Человек в одном красном ботинке" (1985), "Полиция нравов Голливуда" (1986), "Когда Гарри встретил Салли" (1989) (на фото), "Братья-сёстры, соперники-соперницы" (1990).
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая (1983)
© Lucasfilm Ltd. (1983)
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая".
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977)
© 20th Century Fox Film Corporation (1977)
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда".
Американская актриса Кэрри Фишер в Беверли-Хиллз, Калифорния. 1990 год
© AP Photo/ Julie Markes
Актриса также занималась доработкой и написанием сценариев. Она работала над такими фильмами, как "Крюк", "Смертельное оружие-3" и "Сестры по несчастью".
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда (1977)
© 20th Century Fox Film Corporation (1977)
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 4: Новая надежда".
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая (1983)
© Lucasfilm Ltd. (1983)
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 6: Возвращение джедая".
Кадр из фильма Предместье (1989)
© Imagine Entertainment (1989)
Не менее известные картины из фильмографии актрисы – "Предместье" (1989) (на фото), "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" (2001), "Ангелы Чарли: Только вперёд" (2003), "Просветления Уайта" (2009).
Кадр из фильма Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар (1980)
© Lucasfilm Ltd. (1980)
Кадр из фильма "Звёздные войны. Эпизод 5: Империя наносит ответный удар".
Американская актриса Кэрри Фишер и Чубакка на MTV Movie Awards. 1997 год
© REUTERS/ File Photo
В 2015 году актриса вновь вернулась к своей звёздной роли принцессы Леи в очередном, седьмом, эпизоде космической саги "Звёздные войны".
На фото: Кэрри Фишер на MTV Movie Awards.
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