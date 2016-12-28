В музее Левитана назвали возвращение похищенных картин лучшим подарком

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Сотрудники дома музея Исаака Левитана, узнавшие утром в среду о том, что пять похищенных в 2014 году картин знаменитого художника найдены, считают это лучшим подарком на Новый год; они пока не знают, когда полотна вернутся в музей, сказала РИА Новости замдиректора дома музея по экспозиционно-выставочной деятельности Ирина Сорокина.

В августе 2014 года из музея художника Левитана в городе Плесе Ивановской области было похищено пять картин — "Овраг за забором", "Тихая речка", "Полустанок", "Речная заводь" и "Розы". По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "хищение предметов, имеющих особую ценность". В среду официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемые в краже картин задержаны в Московской области. У них обнаружены похищенные полотна, стоимость которых оценивается в 77 миллионов рублей.

"Мы только что узнали. Это лучший подарок на Новый год для музея. Конечно, у нас все на ушах стоят, веселятся", — сказала собеседница.

Она уточнила, что сотрудники музея не знают деталей радостного события — в порядке ли картины, когда их вернут музею. "Единственное, что знаю, что они в родных рамах, в которых их украли", — пояснила Сорокина.

Она также рассказала РИА Новости, что в числе похищенных картин особняком стоит "Розы". "Это натюрморт, не свойственный Левитану. Очень красивая работа", — сказала собеседница.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков заявил, что возвращение похищенных картин для региона, для всего мира искусства, безусловно, знаковое событие. "Этого момента мы все ждали более двух лет, с тех пор как эти произведения были утрачены", — сказал глава региона.

Он выразил благодарность правоохранительным органам, сотрудникам ФСБ России, всем участникам расследования за результативную работу.

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