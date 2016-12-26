Путин наградил Миронова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил нескольких деятелей культуры, в том числе Евгения Миронова, Аллу Сурикову и Дениса Мацуева, орденами на заслуги в развитии отечественной культуры, говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Миронова Евгения Витальевича — художественного руководителя… Государственного театра наций, город Москва", — говорится в указе.

Кроме того, орденом Александра Невского награжден Марк Варшавер — директор Московского театра "Ленком"; орденом Почета Денис Мацуев — артист, солист-инструменталист Московской государственной академической филармонии; Максим Никулин – гендиректор, худрук Московского цирка Никулина на Цветном бульваре; Виктор Смирнов — артист Российского государственного академического театра драмы имени Пушкина (Александринский), Санкт-Петербург; Алла Сурикова — режиссер, член Союза кинематографистов России.