В Великобритании около домов Джорджа Майкла собираются его поклонники

ЛОНДОН, 26 дек – РИА Новости, Денис Ворошилов. Десятки людей собрались в понедельник вечером в разных частях Британии у домов, где проживал певец Джордж Майкл, чтобы почтить память артиста.

Джордж Майкл (настоящее имя Георгиос Кириакос Панайоту) скончался накануне в возрасте 53 лет у себя дома, в населенном пункте Горинг в английском графстве Оксфордшир. Полиция оценивает его смерть как "внезапную, но не подозрительную", СМИ сообщали, что ее причиной могла стать сердечная недостаточность.

Великий музыкант, добрый сосед

Газета Telegraph сообщает, что несколько человек в понедельник принесли цветы к коттеджу Майкла в Оксфордшире. Букеты, письма и открытки поклонники положили на порог входной двери его дома.

"Мои друзья называют меня Джордж, я так известен и в Facebook. Сейчас я просто не могу подобрать слов, чтобы выразить чувства. Я крайне потрясен. Мы вместе с семьей отмечали Рождество в то время, как сестры увидели эти новости. Его творчество оказало на меня большое влияние", — приводит издание слова поклонника певца, местного жителя Марка Элвиджа, внешне очень похожего на Майкла.

Поклонница исполнителя, 46-летняя жительница Горинга Элисон Кларк, призналась, что не может поверить в то, что больше не увидит Майкла на улицах деревни.

"Я не могу поверить в то, что произошло. Я не раз встречала его в деревне, он был такой приятный и неформальный. У него были собаки, и мы часто видели, как он гулял с ними", — рассказала газете Кларк.

К полудню понедельника поклонники собрались и у лондонского дома певца в районе Хайгейт. Люди принесли к забору особняка цветы, записки и свечи.

Местный житель Кевин Макдонах рассказал журналистам, что помнит, как они с женой танцевали под песни Майкла, когда были подростками.

"Сейчас нашим детям 15 и 17 лет, они слушают его музыку. Он не оставил равнодушными многих, и теперь мы должны отдать дань его таланту. Он испытывал проблемы, но сохранил талант", — сказал Макдонах.

"Я любила его музыку. Я думаю, он был человеком с большим сердцем и очень заботливым. Я была шокирована новостями о его смерти, когда проснулась. Он был великим и выдающимся", — добавила жительница района Хелен Брэдбер.

В связи со смертью певца соболезнования выразили и знаменитости, в том числе музыканты Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.

Незавершенные дела

Как сообщает портал TMZ , незадолго до смерти Майкл работал над документальным фильмом, который должен был появиться на экранах в следующем марте. По данным телерадиовещательной корпорации Би-би-си, Майкл вместе с британским музыкантом и продюсером Шахидом Ханом, более известным под именем Naughty Boy, записывал новый альбом. Телеканал также приводит информацию о работе над документальным фильмом под названием "Freedom" ("Свобода").

Ранее менеджер певца Майкл Липпман сообщил, что в рождественское утро воскресенья ему позвонили и сообщили, что обнаружили Майкла "мирно лежащим в постели". Насильственная смерть певца исключена. При этом, по словам Липпмана, смерть, вызванная сердечной недостаточностью, стала неожиданностью.

За время карьеры Майкла, как сольной, так и в составе дуэта Wham!, было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don`t let the sun go down on me. В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.