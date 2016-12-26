В Доме музыки пройдет концерт памяти артистов ансамбля Александрова

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Руководство московского международного Дома музыки (ММДМ) и его президент, дирижер Владимир Спиваков приняли решение не отменять намеченный на 26 января концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, а посвятить его памяти артистов, погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи, сообщила пресс-служба ММДМ.

"В Светлановском зале должен был состояться концерт ансамбля Александрова. Руководством Дома музыки и лично Владимиром Спиваковым было принято решение не отменять мероприятие, а пригласить артистов – друзей ММДМ и ансамбля и почтить память погибших в авиакатастрофе Ту-154", — говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркнула, что для сотрудников Дома музыки гибель артистов ансамбля Александрова – это страшная трагедия и невосполнимая утрата.

"Дом музыки тесно сотрудничал с легендарным коллективом, который являлся гордостью России и был любим зрителями", — сообщила пресс-служба.

В концерте примут участие Академический Большой хор "Мастера хорового пения" под руководством Льва Конторовича, солисты Анна Аглатова и Василий Ладюк, в программе прозвучит русская духовная музыка и русские народные песни.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Портреты погибших, свечи и цветы – люди почтили память жертв крушения Ту-154

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова ведет свою историю с 1928 года. Имя своего основателя — народного артиста СССР Александра Александрова ансамбль носит с 1949 года. В 1978 году ансамбль получил звание академического. В его репертуаре более двух тысяч произведений, в том числе народные песни и танцы, классика, кавер-версии отечественных и зарубежных поп и рок-хитов.