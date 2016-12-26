Скифское золото разместят в историческом музее в Киеве

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости. Коллекцию "золота скифов", признанную собственностью Украины по решению окружного суда Амстердама, выставят в историческом музее в Киеве после передачи ее украинской стороне, заявил министр культуры страны Евгений Нищук.
Коллекция "скифского золота", около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.
В министерстве культуры России заявили, что решение суда нарушает нормы международного права и принципы межмузейного обмена; музейные предметы должны быть возвращены в Крым, где они были обнаружены и хранились десятилетиями.