Мэр Лондона скорбит в связи с кончиной британского певца Джорджа Майкла
03:4126.12.2016
(обновлено: 12:30 26.12.2016)
3442111
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мэр столицы Великобритании Садик Хан выразил в своем аккаунте в микроблоге Twitter соболезнования в связи со смертью легендарного поп-певца Джорджа Майкла.
Джордж Майкл скончался у себя дома в возрасте 53 лет в рождественские выходные. На данный момент причина его смерти остается неизвестной. Полиция сообщила, что "подозрительных обстоятельств" нет.
"Очень грустно слышать новости о Джордже Майкле. Невероятный талант, который нес радость миллионам из нас своей музыкой", — написал Хан.
За время карьеры Майкла, как сольной, так и в составе дуэта Wham! было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don’t let the sun go down on me.
В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.
Легенда ритм-энд-блюза Джордж Майкл
Настоящее имя артиста – Георгиос Кириякос Панайотоу. Он родился 25 июня 1963 года в Лондоне.
В 1986 году вышел в свет авторский сингл Джорджа Майкла A Different Corner, который возглавил британские чарты.
На фото: Джордж Майкл и Пол Маккартни на концерте в Гайд-парке в Лондоне.
В дуэте с Аретой Франклин Джордж Майкл исполнил композицию I Knеw Yоu Wеrе Wаiting (Fоr Ме), занявшую первые позиции хит-парадов многих стран мира. За этот сингл они были удостоены премии Grammy в номинации "Лучший вокал в стиле ритм-энд-блюз".
В 16 лет Джордж Майкл вместе с одноклассником Эндрю Риджли образовал костяк школьной группы The Executive. Но единственным их хитом стала песня Rude Boy, и команда очень быстро распалась.
Майкл с Эндрю создали дуэт Wham!. В 1982 году в Британии вышел их дебютный альбом Fantastic. Их второй альбом Make It Big вошел в историю как первый диск 1980-х годов с тремя синглами, которые побывали на первом месте в национальных чартах Британии.
В 1988 году Джордж Майкл выпустил сингл под названием I Want Your Sex, который был запрещён в дневных выпусках на радио в Британии, но несмотря на это занял первую строчку в британском хит-параде.
Затем появился первый сольный альбом певца Faith, который разошелся тиражом в 16 миллионов копий по всему миру. Все песни этого диска Father Figure, One More Try и Monkey заслужили славу хитов в США и Великобритании.
В 1991 году появился второй диск Джорджа Майкла под названием Listen Without Prejudice, тираж которого составил несколько миллионов. Сингл Praying For Time из альбома занял первую позицию чартов США.
Композиция под названием Don't Let The Sun Go Down On Me, исполненная дуэтом с Элтоном Джоном, заняла первые строчки хит-парадов США и Великобритании.
На фото: Джордж Майкл получает премию American Music Awards в Лос-Анджелесе, 1989 год.
На концерте, посвященном памяти Фредди Меркьюри, который проходил в Лондоне, Джордж Майкл выступил вместе с группой Queen. Впоследствии альбом под названием Five Live EP, записанный при участии Queen, занял первое место в хит-параде Великобритании.
В 1988 году певец был удостоен еще одной статуэтки Grammy в номинации "Лучший вокалист года".
В октябре 1998 года Джордж Майкл выпустил композицию Outside, занявшую вторую строчку британского чарта. Его сборник песен Ladies & Gentlemen держал первое место британского хит-парада в течение восьми недель.
В 1996 году вышел в свет альбом Джорджа Майкла под названием Older, который впоследствии был признан критиками самым успешным альбомом десятилетия.
На фото: Джордж Майкл и Стиви Уандер.
В 1999 году в свет вышла кавер-версия песни Stevie Wonder As, исполненная вместе с Mary J. Blige, которая сразу попала в пятёрку лучших в Великобритании. В конце того же года появился сборник кавер-версий Songs From The Last Century.
Далее в карьере певца последовал перерыв в два года. Возвращение на сцену состоялось в марте 2001 года. Сингл под названием Freeek! сразу завоевал статус хита.
В 2006 году вышел альбом лучших хитов Джорджа Майкла Twenty Five, приуроченный к 25-летию его творческой деятельности. В том же году певец отправился в мировое турне. В 2007 году он в рамках тура впервые дал концерты в Москве и Киеве.
В марте 2004 года вышел очередной альбом Джорджа Майкла Patience.
На фото: Фредди Меркьюри, Джордж Майкл, Боно, Пол Маккартни и организаторы благотворительного концерта на стадионе Уэмбли в Лондоне.
В декабре 2009 года в свет вышел новый рождественский сингл певца December Song (I Dreamed of Christmas).
Летом 2012 года вышел новый сингл Джорджа Майкла White Light. С этой песней, (а также с одним из прежних хитов – песней Freedom) певец выступил 12 августа 2012 года на закрытии 30-х Летних Олимпийских игр в Лондоне.