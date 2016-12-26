Мэр Лондона скорбит в связи с кончиной британского певца Джорджа Майкла

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мэр столицы Великобритании Садик Хан выразил в своем аккаунте в микроблоге Twitter соболезнования в связи со смертью легендарного поп-певца Джорджа Майкла.

Very sad to hear the news about George Michael. An incredible talent who brought joy to millions of us with his music. — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 25 декабря 2016 г.

Джордж Майкл скончался у себя дома в возрасте 53 лет в рождественские выходные. На данный момент причина его смерти остается неизвестной. Полиция сообщила, что "подозрительных обстоятельств" нет.

"Очень грустно слышать новости о Джордже Майкле. Невероятный талант, который нес радость миллионам из нас своей музыкой", — написал Хан.

За время карьеры Майкла, как сольной, так и в составе дуэта Wham! было продано около ста миллионов его записей. Самыми популярными синглами певца стали Last Christmas, Wake me up before you go-go и записанная совместно с Элтоном Джоном Don’t let the sun go down on me.

В 2011 году у музыканта была диагностирована тяжелая форма пневмонии, из-за чего он отменил ряд выступлений. Для лечения Майкла подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло привести к потере голоса.