Умер британский певец Джордж Майкл

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Британский поп-певец Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет, передает BBC.

По данным телеканала, певец "ушел с миром дома". Смерть музыканта подтвердил его агент по рекламе.

"Семья просит уважать конфиденциальность в это эмоциональное и трудное время. На данном этапе больше комментариев не последует", — заявил представитель Майкла.

В полиции рассказали, что "подозрительных обстоятельств" в смерти певца нет. Позднее стало известно, что причиной случившегося могла стать сердечная недостаточность.

Представитель певца рассказал порталу TMZ , что Майкл не был болен. В последнее время певец работал над документальным фильмом, который должен был выйти на экраны в марте 2017 года.

Соболезнования по поводу смерти музыканта выразили его коллеги Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер британской оппозиции Джереми Корбин.