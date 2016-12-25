Бывший бэк-вокалист группы "Любэ" летел на борту разбившегося Ту-154

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. На борту самолета ТУ-154, разбившемся в Сочи в воскресенье, в числе артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова был бывший бэк-вокалист группы "Любэ", рассказал РИА Новости руководитель "Центра Игоря Матвиенко" Андрей Лукинов.
Симбиоз талантов: легендарный ансамбль Александрова
На борту рухнувшего Ту-154 находился худрук ансамбля Александрова Валерий Халилов. Он был назначен на эту должность в мае нынешнего года. На фото: Валерий Халилов во время репетиции выступления на военном параде 9 мая 2015 года на Красной площади в Московской области.
Организатором и первым музыкальным руководителем ансамбля был профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского, народный артист СССР, композитор, генерал-майор Александр Александров, возглавлявший ансамбль на протяжении 18 лет. С 1946 по 1987 год ансамблем руководил его сын — Борис Александров.
На фото: народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер дважды Краснознаменного им. А. В. Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии генерал-майор Борис Александров.
Выступает Академический дважды Краснознаменный им.А.В.Александрова ансамбль песни и пляски Советской Армии. Руководители ансамбля (слева направо): дирижер Игорь Агафонников, народный артист СССР Борис Александров и художественный руководитель Анатолий Мальцев.
В первые дни Великой Отечественной войны Краснознаменный ансамбль был разделен на четыре группы для обслуживания частей Красной Армии. Нередко труппа гастролировала и в полном составе, а всего за время войны коллектив дал около 1500 концертов, продолжал записывать пластинки, выступал на радио.
На фото: сцена из пляски "Запорожцы". В центре - артист балета Николай Луговой.
За всю историю коллектива более 120 "александровцев" были удостоены почетных творческих званий. Хор признан одним из лучших мужских хоров мира. Он соединяет стройность и чистоту звучания академической капеллы с яркой эмоциональностью и непосредственностью, присущими народному исполнительству, демонстрирует высокое вокальное мастерство.
У рояля (слева направо) художественный руководитель дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова народный артист СССР Борис Александров и дирижеры ансамбля В. Петров и Е. Титянко.
Артисты академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступают во время общественно-патриотической акции "Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года" на площади Тверской заставы в Москве.
Танцевальная группа ансамбля с честью удерживает завоеванные александровцами высоты хореографического искусства. Успех работы хора, солистов и танцевальной группы во многом зависит от гибкого и стройного в своем звучании оркестра, который уникален по своему составу. В нем удачно сочетаются русские народные инструменты — домры, балалайки, баяны с деревянными и медными духовыми инструментами.
Деятельность ансамбля положила начало созданию и развитию коллективов нового типа — ансамблей песни и пляски. По его образцу возникли многие ансамбли песни и пляски военных округов, флотов и групп войск, причем не только в России, но и за рубежом.
На фото: Академический Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова выступает в Совете Федерации.
Сейчас в репертуаре коллектива более двух тысяч произведений. Это народные песни и танцы, солдатские пляски, песни отечественных авторов, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой эстрады.
На фото: солисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова Дмитрий Быков и Владимир Голиков во время выступления на VII Международном зимнем фестивале искусств в рамках культурной программы XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
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"На борту самолета был артист ансамбля Александрова, бывший бэк-вокалист группы "Любэ" Евгений Насибулин, который работал в группе в начале 90-х годов. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Жени", — сказал РИА Новости Лукинов.
По словам Лукинова, с хором имени Александрова группа "Любэ" часто вместе записывала песни. Последний раз коллективы сотрудничали в октябре, когда записали гимн Сухопутных войск.
Минобороны РФ сообщило в воскресенье утром, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера. Минобороны уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены у черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
LIVE: Возложение цветов в память о летевших на Ту-154 участниках хора Александрова
По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира — восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".
я вот думаю все это рук дело уходящей администрации Бабамки - только вот не могу понять - как наши проворонили... но я сто пудов уверенна - что ни техника не подкачала, ни уж тем более первоклассный пилот!
Гульназ Асатова,Вы обязательно подробней о том как проворонили НАШИ и о том, не связаны ли были администраторы Обамки с инопланетянами? Ведь у нас в России кругом одни трагедии ! Опишите Все подробнее и пришлите факты куда следует!
1. Погода была благоприятная для полётов. 2. Время 5.25 - птицы ещё спят. Тем более на высоте 500 м птицам нечего делать. 3. Взрыв и всполохи местные жители могли не увидеть - в это время обычно крепко спят, тем более от берега - 1,5 км. 4. ТУ-154 о трёх движках, на испытаниях, отключив два движка, может лететь и на одном маршальском двигателе. 5. Радиус разброса обломков говорит о взрыве на борту. 6. Радиус оторвавшихся шасси говорит об этом же. 7. По поводу тех.неисправностей: ТУ-154 очень надёжная машина, хотя модель не новая. На новых - хвостовые самописцы оснащены маячками. 8. На такой высоте при взлёте уже всё убрано (шасси и т.д.). 9. Вспомните трагедию Боинга над Египтом: там также пилоты
там также пилоты не выдали в эфир ни звука, вернее, в эфире не было ни звука от них, потому что, когда резко обрывается внутри самолёта электроэнергия, скажем так, то связи нет. Т.к. нет автономной э/э.
Если убийство нашего посла в Турции было и в действительности, и образно выстрелом в спину, то катастрофа, случившаяся с ансамблем песни и пляски российской армии им. Александрова есть не что иное, как выстрел в сердце народа, России...Песня это - душа народа...Этот ансамбль обожают не только у нас, но и во всём мире, который он исколесил вдоль и поперек...Светлая им память и сил родным и близким пережить это горе....
Как же больно и горько все это. Глядя на них, на их выступления, где они задорно выступают, не верится и невыносимо до слез. Очень жалко доктора Лизу. Делать столько добра и принять такую смерть. Остались сыночки! Очень жалко всех, кто летел. За что им такое? Пусть им воздастся за такую страшную смерть, пусть земля им будет пухом и вечное царствие на небесах. Соболезную их близким. Крепитесь и берегите себя во имя их!
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