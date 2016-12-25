В Китае ценят вклад ансамбля Александрова в развитие культурных связей

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Посольство Китайской народной республики выразило глубокие соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 Министерства обороны РФ в Черном море и отметило вклад ансамбля имени Александрова, участники которого погибли в катастрофе, в развитие культурных связей между двумя странами.

"Посольство Китайской народной республики в Российской Федерации свидетельствует свое уважение Министерству иностранных дел РФ и имеет честь выразить чувства глубоких соболезнований в связи с крушением Ту-154 Министерства обороны, на борту которого находились члены Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова", — говорится в сообщении дипмиссии, поступившем в РИА Новости.

Как отметили в посольстве, "в Китае хорошо знают об ансамбле и ценят его вклад в активизацию культурного обмена между обеими странами". "Посольство просит передать слова утешения родным и близким погибших", — заявили в китайской дипмиссии.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту были 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля Александрова, девять представителей телеканалов, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура.

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