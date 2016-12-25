В Москве начинается фестиваль театра и перформанса "Глобус 2.0"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Около 20 спектаклей таких театров, как Театр Post, Театр 101, Этюд-театр и других объединит фестиваль "Глобус 2.0", который стартует в Москве в центре "МАРС" в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра.

На целый месяц "МАРС" превратится в площадку для экспериментальных спектаклей, не вписывающихся в парадигму традиционного театра. Фестиваль не ограничивается Москвой — Санкт-Петербургская площадка "МАРСА" примет у себя спектакль Театра.doc "Неявные воздействия" и другие работы.

Название фестиваля отсылает к знаменитому театру "Глобус", ставшему в каком-то смысле архетипом театра вообще и уже изрядно затертой шекспировской фразой "Весь мир театр…". Основная задача фестиваля, по словам его организаторов, — покинуть привычную атмосферу театрального действа, разрушить границу между зрителем и артистом, обозначить приемлемость игры в любой среде.

"МАРС" всегда был площадкой для экспериментов, начиная с момента появления в 1988 году, — именно галерея "МАРС" первой начала продвигать и выставлять современных художников за рубежом. В 2015 году центр "МАРС" стал первой специализированной площадкой для аудиовизуального искусства, а проект 2016 года "Метаформы" — первой выставкой виртуальной реальности в России. Мы продолжаем экспериментировать и представляем своеобразный театральный марафон "Глобус 2.0", который собрал наиболее интересные театральные проекты", — цитирует слова директора Центра Сергея Демичева пресс-служба.

По словам концепт-куратора "МАРСа" Савиной, будут представлены спектакли из разных городов, которые московская публика еще не видела.

Откроет фестиваль спектакль "Натюрморт с человеком" Театра АХЕ. В программе также: "Ло —ли- та" Александра Машанова, "Сталкеры" (проект фестиваля Точка Доступа), "Чувства и эмоции на плоскости" Павла Михайлова, "Жадный Джамба" (Илья Дель), "Пила вино и хохотала" (Театр Двух), "Посторонний" и "Машина идет к морю" ("Особняк"), "Узбек" (Талгат Баталов) и другие.