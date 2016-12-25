В Москве начинается фестиваль театра и перформанса "Глобус 2.0"

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Около 20 спектаклей таких театров, как Театр Post, Театр 101, Этюд-театр и других объединит фестиваль "Глобус 2.0", который стартует в Москве в центре "МАРС" в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра.
Название фестиваля отсылает к знаменитому театру "Глобус", ставшему в каком-то смысле архетипом театра вообще и уже изрядно затертой шекспировской фразой "Весь мир театр…". Основная задача фестиваля, по словам его организаторов, — покинуть привычную атмосферу театрального действа, разрушить границу между зрителем и артистом, обозначить приемлемость игры в любой среде.
По словам концепт-куратора "МАРСа" Савиной, будут представлены спектакли из разных городов, которые московская публика еще не видела.
Откроет фестиваль спектакль "Натюрморт с человеком" Театра АХЕ. В программе также: "Ло —ли- та" Александра Машанова, "Сталкеры" (проект фестиваля Точка Доступа), "Чувства и эмоции на плоскости" Павла Михайлова, "Жадный Джамба" (Илья Дель), "Пила вино и хохотала" (Театр Двух), "Посторонний" и "Машина идет к морю" ("Особняк"), "Узбек" (Талгат Баталов) и другие.