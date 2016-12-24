Состояние перенесшей сердечный приступ актрисы Фишер стабилизировалось

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Состояние исполнительницы роли Принцессы Леи в "Звездных войнах" Керри Фишер стабилизировалось после перенесенного сердечного приступа, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на слова брата актрисы Тодда Фишера.
Ранее сообщалось, что Керри Фишер подключили к аппарату искусственного дыхания. У 60-летней актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту.