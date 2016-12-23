Мединский открыл Ивановский зал Российской государственной библиотеки

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский открыл Ивановский зал в Российской государственной библиотеке (РГБ), при этом он отметил, что никакая библиотека в мире не может похвастаться собственным выставочным залом.

Новый зал открылся выставкой "Книга глазами дизайнера", в экспозицию которой, в частности, вошли 50 раритетов из собрания библиотеки.

"Есть мнение — не знаю, не проверял — что РГБ — единственная библиотека в мире, где есть отдельно стоящее здание выставочного зала. Этим не может похвастаться больше никто. История здания уникальна, здесь в начале 19 века выставлялась картина Иванова "Явление Христа народу". Здесь сначала был Румянцевский музей, потом выставочный зал, потом просто заброшенное помещение", — сказал Мединский на открытии.

Министр отметил, что сейчас много говорится о преобразовании библиотек в спальных районах в просветительские центры.

"Мне кажется, что здесь в стенах бывшего Румянцевского музея мы возвращаемся к античному пониманию слова "музей". Это был и музей, и библиотека, и место для встреч и дискуссий. Возможно, со временем мы сможем говорить о превращении библиотек в музей в классическом понимании этого слова как центра просвещения и образования", — добавил министр.

Ивановский зал — отдельное здание РГБ, стоящее рядом с Пашковым домом – был построен в 1915 году Николаем Шевяковым. Название он получил по фамилии художника Иванова, автора "Явления Христа народу", картины из собрания Третьяковской галереи, которая экспонировалась в зале Румянцевского музея до начала 40-х годов прошлого века.