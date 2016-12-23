В Царскосельский музей после реставрации вернулись сани супруги Павла I

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек — РИА Новости. Сани начала XIX века, принадлежавшие супруге Павла I императрице Марии Федоровне, вернулись после реставрации в государственный музей-заповедник "Царское Село", сообщил музей.

Двухместные "городовые" сани для троечной упряжи были изготовлены в 1807 году в мастерской известного петербургского каретника Георга Гейгера "для собственных Ея Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны разъездов". Обновлялся экипаж в 1814 году на мастеровом конюшенном дворе.

Раньше сани хранились в фондах музея. Прежде чем стать музейным экспонатом, они были в распоряжении у кинематографистов. Теперь сани дополнят экспозицию "Придворный экипаж" в здании бывшей Дежурной конюшни. Посетители увидят исторические сани впервые.

"То, что эти сани сохранились – настоящее чудо. Очень многие их "собратья" исчезли во времени и пространстве. А вообще среди экипажей российского Императорского двора было немало двухместных саней; их часто изображали на картинах и рисунках, однако до наших дней дошел только этот образец", — отмечает хранитель музейной коллекции "Кареты" Ирина Бредихина, слова которой приводятся в сообщении музея.

Средства на реставрацию были выделены министерством культуры РФ. Реставраторы возвращали предмету первоначальный облик ровно год.

"Самым сложным для нас стал процесс очистки поздних слоев, извлечения гвоздей – их было очень много. Обрадовались, когда под холстом обнаружили красное дерево. Тщательно подбирали краску, воссоздали утраченную бархатную полость, почти полностью утраченную, подбитую бобровым мехом", — отметил художник-реставратор Олег Синицын.

На выставке "Придворный экипаж" в здании бывшей Дежурной конюшни представлены 24 парадных экипажа работы известных русских и западноевропейских мастеров XVIII–XIX веков. Всего коллекция карет ГМЗ "Царское Село" включает в себя 35 экипажей, использовавшихся при русском Императорском дворе, три шестерика упряжи для коронационных экипажей и отдельные принадлежности парадного выезда. Основу собрания составляют предметы, поступившие в Царское Село из расформированного в 1920-х годах Придворного Конюшенного музея. Большая часть коллекции – это парадные кареты, участвовавшие в торжественных церемониях русского Двора.

Царское село — музей-заповедник в городе Пушкине под Петербургом, включающий в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII-XIX веков, бывшую загородную царскую резиденцию, превращенную в музей после национализации в марте 1918 года. Современный статус музей-заповедник получил в 1992 году.