Путин прокомментировал реакцию общества на выставку Стерджеса

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Реакция на проведение скандальной фотовыставки Джока Стерджеса была далеко не цивилизованная, что плохо, но какие-то внутренние самоограничения должны быть в самом обществе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Выставка эта: ну, конечно, если бы ее там кто-то не уничтожал, наверное, на нее внимания бы не обратили. Хотя с другой стороны, автор этой выставки, все знают об этом, или не все может быть знают, его пытались привлекать к уголовной ответственности в Соединенных штатах. Но он решил, что у нас можно делать то, что в Соединенных штатах непозволительно", — сказал Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"То, что реакция была вот такая, мягко говоря, далеко не цивилизованная, наверное, это плохо. Но здесь органы власти должны какие-то принимать решения, ну и в самом сообществе тоже должны быть какие-то внутренние самоограничения. Мы об этом совсем недавно говорили с Советом по культуре", — добавил он.

Первая в России выставка "Джок Стерджес. Без смущения" проходила в Центре фотографии братьев Люмьер и была маркирована 18+. Стерджес фотографировал девочек и девушек из нудистских общин, пояснялось на сайте площадки. В конце сентября вход на выставку блокировали представители общественной организации "Офицеры России".

Сенатор Елена Мизулина и детский омбудсмен Анна Кузнецова 24 сентября обратились в Генпрокуратуру, требуя проверить выставку, а Цветков, назвав экспозицию "чистой пропагандой педофилии", пообещал приложить все допустимые законом усилия для закрытия фотовыставки. Организаторы выставки согласились ее закрыть.

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