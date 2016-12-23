Музей кино получил помещение на ВДНХ

МОСКВА, 23 дек — РИА Недвижимость. Музей кино, с 2005 года не имеющий собственного помещения, получил в долгосрочную аренду помещение на ВДНХ, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Экспозиция музея разместится в павильоне N36, расположенном в запрудной зоне ВДНХ, в нем сейчас заканчивается капитальный ремонт, сообщается в пресс-релизе.

"В основном корпусе на 5,5 тысячи квадратных метров будет пять выставочных зон, три кинозала с возможностью показа фильмов на кинопленке 35 и 16 миллиметров, несколько выделенных зон для цифрового показа", — говорится в нем.

Во втором корпусе музея расположатся фондохранилища, научно-образовательный комплекс и офисные помещения, указывается в сообщении.

Официальное открытие Музея кино состоится в рамках Международного Московского кинофестиваля в июне 2017 года, добавляется в пресс-релизе.

Государственный центральный музей кино основан в 1989 году. До ноября 2005 года музей располагался в Киноцентре на Красной Пресне, где были созданы фондовые коллекции и проводились регулярные показы шедевров мирового кино. В 2005 году музей был вынужден покинуть помещение на Красной Пресне, фондовые хранилища Музея кино разместили на территории "Мосфильма", а кинопоказы и другие музейные мероприятия проходят на различных площадках Москвы.