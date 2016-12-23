Земфира в пятницу представит альбом "Маленький человек. Live"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Земфира презентует третий концертный альбом "Маленький человек. Live" на выступлении в столичном клубе Stadium, которое состоится в пятницу, сообщается на официальном сайте певицы.

В этот день альбом также появится в digital-версии на всех цифровых площадках. Получить CD-диск можно будет только на концерте в Stadium, поскольку он выйдет ограниченным тиражом и станет подарком для каждого, кто приобретет билет.

"Концертные записи, сделанные в "Олимпийском", легли в основу нового live-альбома "Маленький человек. Live". В зарубежной части турне концертный сет-лист пополнился несколькими песнями, которые не исполнялись в России, в итоге количество треков на альбоме "Маленький человек. Live" увеличилось до 30 — певице хотелось показать слушателям все, что было сыграно в этом туре в течение года. Сведение и мастеринг треков осуществили британские студийные специалисты", — говорится в сообщении.

Тур "Маленький человек", стартовавший 4 февраля, охватил 20 городов России и ближнего зарубежья. Во время концерта в Нижнем Новгороде Земфира заявила, что нынешний ее гастрольный тур станет последним. Он должен был завершиться единственным концертом в Москве 1 апреля, но после того, как все билеты на него были распроданы, добавили второй концерт — 3 апреля.

Первый альбом певицы, называвшийся "Земфира", вышел в 1999 году, тогда же она отправилась в первый гастрольный тур. После этого были представлены альбомы "Прости меня моя любовь" (2000), "Четырнадцать недель тишины" (2002), "Вендетта" (2005), "Спасибо" (2007), "Жить в твоей голове" (2013).