Актриса Чурикова сломала руку, спектакль с ее участием в "Ленкоме" отменен

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Народная артистка СССР, ведущая актриса московского театра "Ленком" Инна Чурикова в среду сломала руку, сейчас она находится в больнице, рассказал РИА Новости директор театра Марк Варшавер.

"Инна Михайловна вчера дома поскользнулась и сломала руку. Сейчас она находится в 31-й больнице. К сожалению, пришлось в связи с этим отменить сегодняшний спектакль "Аквитанская львица", в котором главную роль играет Инна Михайловна", — сказал Варшавер.

По словам директора "Ленкома", следующий спектакль с участием актрисы должен состояться 28 декабря. Театр надеется, что к этому времени Чурикова будет уже здорова и сможет выйти на сцену.

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей в Башкирии. С 1975 года — актриса Московского государственного театра "Ленком". Также зрителям запомнились ее роли в кинолентах "Тот самый Мюнхгаузен" (1979) Марка Захарова, "Военно-полевой роман" (1983) Петра Тодоровского, "Курьер" (1987) Карена Шахназарова, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова.