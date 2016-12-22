Песков: делать обобщающие заявления о цензуре в культуре несправедливо

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Делать обобщающие заявления о наличии цензуры в культуре несправедливо, такого в стране нет, но стоит помнить об ответственности деятелей культуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин призвал театральных деятелей к цеховой солидарности во времена нападок на искусство, когда закрываются выставки и спектакли. Он также заметил, что его беспокоят "агрессивные наезды на художественные высказывания". Песков заявил, что цензура в сфере искусства недопустима, но нужно дифференцировать то, что создается за государственные средства и за частные деньги.

"Делать какие-то обобщающие заявления о наличии цензуры или сгущения туч в плане цензуры кажется несправедливым, потому что такого нет у нас в стране. И в то же время, конечно, нельзя молчать и про ту ответственность, которую несут деятели культуры, которые используют, например, государственные деньги при съемках фильма, при создании какого-либо произведения", — ответил Песков в интервью "России 24" на вопрос о цензуре.

"Ответственность в этой ситуации должны нести обе стороны, но еще раз повторяю, мы считаем эту дискуссию исчерпанной, потому что слишком много уже было сказано на эту тему", — добавил он.