Серебренников рассказал о "Похоронах Сталина" в "Гоголь-центре"

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Документальный спектакль "Похороны Сталина" в постановке Кирилла Серебренникова, которым завершает год московский театр "Гоголь-центр", является в большей степени акцией, а не спектаклем, заявил РИА Новости Серебренников.

Спектакль пройдет один раз – 22 декабря. На сцене "Гоголь-центра" в этот вечер соберутся представители разных поколений артистов, режиссеров, музыкантов, писателей.

"Это скорее акция, а не спектакль. Сегодня мы не можем делать вид, что ничего не происходит, не слышать тех, кто говорит, что при Сталине все было хорошо, не реагировать на то, что открывают памятники диктатору. Убежден, что если убивают людей — это преступный режим и он должен быть осужден. Вот мы и решили высказаться на этот счет", — сказал Серебренников.

По словам режиссера, перед началом спектакля в фойе театра зрители смогут познакомиться с выставкой, на которой представлены портреты людей, расстрелянных в ГУЛАГе. Эту выставку помог театру организовать музей ГУЛАГа, также в проекте участвовали 60 волонтеров.

"На этих портретах люди самых разных профессий: доктора наук, переводчики, рабочие, профессора Московской консерватории… Когда смотришь на эти лица, понимаешь, что убивали лучших. Хочется, чтобы это никогда больше не повторилось", — подчеркнул Серебренников.

Средства, вырученные от продажи билетов, будут переведены в фонд "Увековечения памяти жертв политических репрессий".