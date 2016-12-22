Худрук Вахтанговского театра заявил, что Шалевич остался для него загадкой

МОСКВА, 22 — РИА Новости. Художественный руководитель Вахтанговского театра Римас Туминас рассказал РИА Новости, что актер Вячеслав Шалевич остался для него человеком, которого трудно разгадать.

Шалевич скончался в среду в больнице после тяжелой болезни, народному артисту РФ было 82 года.

"Когда я встретил Шалевича в театре, он был замкнутым — какая-то в нем жила боль. Но в работе он старался делать все так, чтобы мы поверили ему, он воевал со своей болью. Вячеслав Шалевич так и остался для меня человеком, которого трудно разгадать, человеком, который сиял нежностью и добротой с юмором. Уходят старейшины Вахтанговского театра. Мы уже понесли тяжелые утраты — простились с Юрием Васильевичем Яковлевым, Галиной Львовной Коноваловой, и вот теперь не стало Вячеслава Анатольевича Шалевича", — сказал он.