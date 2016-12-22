Мединский: талант Вячеслава Шалевича располагал к себе зрителей и коллег

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной актера Вячеслава Шалевича и отметил его уникальный талант и обаяние, которые всегда располагали к себе зрителей и коллег.

Шалевич скончался в среду в больнице после тяжелой болезни, народному артисту РФ было 82 года.

"Появляясь на сцене или в кадре, Вячеслав Анатольевич с первых и до последних мгновений приковывал всё внимание зрителей к своим персонажам. Он обладал уникальным талантом и невероятным обаянием, располагал к себе как многочисленных поклонников, так и коллег по актёрскому цеху. Его жизнь была неразрывно связана с искусством – служению в театре Вахтангова он посвятил без малого шесть десятилетий", — говорится в телеграмме министра.

По словам Мединского, Вячеслав Шалевич оставил яркий след в отечественной культуре, его кончина стала "большой потерей для родных, близких, всего актёрского сообщества нашей страны".