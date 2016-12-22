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Культура

"Россия сегодня" открыла прием заявок на конкурс имени Стенина

00:0122.12.2016
(обновлено: 10:46 22.12.2016)
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Открытие выставки победителей и призеров Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Москве
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 дек, Пресс-служба МИА "Россия сегодня". В день рождения специального фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина организаторы открыли прием работ на ежегодный  Международный фотоконкурс его имени. Подать заявку можно на портале конкурса stenincontest.ru, к участию допускаются работы фоторепортеров в возрасте от 18 до 34 лет. Конкурс организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и является единственным международным конкурсом фотожурналистики в России, открывающим новые имена и поддерживающий молодых профессионалов. 

Андрей Стенин. Архивное фото
© РИА Новости
Биография Андрея Стенина
В 2017 году бороться за призовые места соискателям предстоит в четырех номинациях – "Главные новости", "Спорт", "Моя  планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Прием заявок на участие в конкурсе открыт до 22 марта 2017 года. Призовой фонд конкурса составил 50, 35 и 25 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации;  500 тысяч рублей получит обладатель "Гран-при". Не менее важной станет и возможность для молодых фотожурналистов  показать свои работы на российских и международных площадках.

Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня" Александр Штоль: "Международный конкурс имени Стенина дает молодым фоторепортерам со всего мира возможность заявить о себе, оценить свои силы и понять, что их волнует в профессии больше всего, к чему стоит стремиться по-настоящему. Конкурс, в состав жюри которого входят ведущие мировые фотографы и фотоэксперты, не только открывает новые имена, но и предоставляет аудитории по всему миру возможность увидеть их работы. Мы рады приветствовать новых конкурсантов и желаем им победы!"

В 2016 году в конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались на фестивальных и выставочных площадках в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне. Гран–при конкурса 2016 получил итальянский фотограф Данило Гарсиа Ди Мео за серию фото о парализованной девушке Летиции. Фотоистория покорила жюри, и  в результате, героиня фотосерии совершила первое в своей жизни международное путешествие в Россию, где смогла рассказать свою историю лично и вдохновить многих, чья жизнь похожа на ее.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина (stenincontest.ru) – единственная в России площадка, на которой международное фотосообщество открывает новые имена в фотожурналистике, поддерживает и развивает ее высокие стандарты, формирует критерии качества документальной фотографии в России и мире.  Конкурс ставит своей целью привлечь общественное внимание к задачам фотожурналистики и поддержать молодых фотографов. 

Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея Стенина в 2016 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Генеральными информационными партнерами конкурса выступали: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса были: информационное агентство Askanews, информационное агентство EFE,  агентство ANTARA FOTO, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua.  В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддержали: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз студенческих и молодёжных СМИ, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".

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