Уход Шалевича стал большой утратой для театра, заявил актер Алексей Гуськов

МОСКВА, 21 дек- РИА Новости. Уход одного из знаменитых вахтанговских "стариков" Вячеслава Шалевича — большая потеря для театра, сказал РИА Новости работавший с ним на сцене народный артист России Алексей Гуськов.

Шалевич скончался в среду в больнице после тяжелой болезни.

"Уходит поколение уникальных артистов Вахтанговского театра. И вот сегодня мы потеряли еще одного из великих вахтанговских " стариков" — Вячеслава Анатольевича Шалевича", — сказал Гуськов.

Широкий зритель знает его по таким знаменитым фильмам, как "Три тополя на Плющихе" и "Красная площадь".

"Для меня было большим счастьем работать с Вячеславом Анатольевичем на сцене. Он был замечательным партнером, невероятно щедрым человеком с удивительным чувством юмора. Самые светлые воспоминания о нем. Мои искренние соболезнования его близким", — добавил актер.