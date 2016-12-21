Вячеслав Шалевич дарил зрителям надежду и радость

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Народный артист РФ Вячеслав Шалевич, скончавшийся в среду в больнице после тяжелой болезни, сыграл в кино и театре множество разноплановых ролей — положительных и отрицательных, но сам любил роли романтические, так как считал, что искусство должно людям дарить надежду.

Народный артист РФ Вячеслав Шалевич родился 27 мая 1934 года в Москве. Мать растила сына одна, с отцом – бывшим белым офицером, перешедшим на сторону "красных" и служившем в НКВД, она разошлась еще до рождения сына. С отцом актер впервые встретился на гастролях, когда ему было 40 лет.

Детство Шалевича прошло на Арбате, его дом соседствовал с театральным училищем имени Бориса Щукина и театром имени Евгения Вахтангова. Вместе с друзьями по двору будущий актер часто ходил на спектакли, знал в лицо актеров, иногда ребятам даже удавалось попасть на репетиции. После школы документы Шалевич подавал сразу в два ВУЗа Щукинское училище и в пединститут на филфак, но в результате выбрал "Щуку".

Закончив училище в 1958 году, актер был принят в труппу театра имени Евгения Вахтангова, в котором прослужил до конца дней. Дебютировал актер с ролью Степан в постановке Рубена Симонова "Неписаный закон".

"Всю жизнь проработал в одном театре и говорил так "Я считаю, что это счастье…. Я работаю в театре Вахтангова, где застал великих мастеров. Я до сегодняшнего дня востребован — играю в театре, снимаюсь. Счастливый, особенно когда вижу, как складывается судьба многих моих товарищей", — говорил Шалевич в одном из интервью. В театре он заявил о себе как об актере разноплановом, который может играть и водевилях, и в трагедиях, и в комедиях.

Актер, по его словам, не любил Чехова, поскольку считал, что у него нет положительных героев, но любил Островского, да и то – не все пьесы. "Лучшая его пьеса, на мой взгляд, — "Таланты и поклонники". Еще мне нравятся писатели-романтики. Я бы с большим удовольствием поставил "Графа Монте-Кристо", потому что этот роман дает надежду. Мне кажется, что театр должен дарить именно надежду и радость",- рассказывал Шалевич.

Актер сыграл в классических вахтанговских постановках "Идиот", "Маленькие трагедии", "Живой труп", "Иркутская история", в знаменитом вахтанговском спектакле "Принцесса Турандот". За роль в спектакле "Без вины виноватые" по пьесе любимого Островского в постановке Петра Фоменко актер получил Государственную премию в области литературы и искусства 1994 года. Премии удостоились все актеры и создатели спектакля.

Одной из последних ролей на родной сцене стала роль Галилео Галилея в спектакле "Пристань", поставленном Римасом Туминасом для вахтанговских корифеев.

Швабрин, Даллес, Брежнев и другие

Дебют актера в кино состоялся в студенческие годы, на четвертом курсе он сыграл в фильме Владимира Каплуновского "Капитанская дочка" (1958) по повести Александра Пушкина.

Всесоюзную славу Шалевичу принесла роль капитана команды "Ракета" Анатолия Дуганова в картине 1964 года "Хоккеисты" режиссера Рафаила Гольдина. Женская аудитория поголовно влюбилась в красавца капитана. До участия в съемках актер никогда не стоял на коньках, но после выхода фильма на экраны от зрителей стали приходить письма с вопросом "Почему Шалевич не играет за сборную страны?"

"Бывает трудно одновременно сниматься и играть на сцене, но это ничто сравнительно с радостью, которую дают интересные роли. Ведь они выпадают так редко", — говорил Шалевич, отмечая что кино и театр дополняют друг друга, и его прежде всего привлекают "своеобразие, жизненная достоверность образов".

В 1967 году актер сыграл роль мужа главной героини (Татьяна Доронина) в знаменитой советской картине Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе". В последствии в 1975 году Шалевич снялся у Лиозновой в фильме "Семнадцать мгновений весны", где он сыграла руководителя американской разведки Аллена Даллеса.

"Ум, грандиозная энергетика Лиозновой, которой еще не знал кинематограф, сотворила такое. На площадке она много импровизировала: этот приход в кафе, когда главные герои не сказали друг другу ни слова под незабываемую музыку Режиссеров, подобных Лиозновой, я не встречал",- вспоминал Шалевич работу над картиной, которой суждено было стать поистине бессмертной.

В 2005 году в телесериале Сергея Снежкина "Брежнев" Шалевич сыграл председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина. Роль Брежнева ему тоже доведется исполнить – в сериале "Охота на Беркута. Дело гастронома №1" в 2011 году.

Об актере критики писали, что во всех его ролях есть объединяющее начало – "человеческая значимость персонажа, и за этим стоит яркая актерская личность".

Художественная цензура

Говоря на злободневную тему цензуры в кино и театре, Шалевич категорически высказывался за цензуру. "Пусть меня ругают, но я за цензуру — не политическую, а художественную. Почему, когда смотришь старые картины, то "задыхаешься от слез"? Почему "Весна на Заречной улице", "Дело Румянцева", даже "Большая жизнь" с "советским" сюжетом оставляют в душе только добро и заставляют задуматься? А сейчас даже милиционеры сами говорят, что все преступные сценарии развиваются по сюжету "Бригады". Это же просто готовая модель для поведения молодых людей", — говорил в одном из интервью актер.

За свою творческую деятельность Шалевич получил множество наград, в том числе, Государственную премию РФ, Орден дружбы народов, Орден почета, орден "За заслуги перед отечеством" IV степени и другие.