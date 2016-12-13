Минкомсвязи: в проекте об онлайн-кинотеатрах нет угроз для отрасли

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Законопроект об онлайн-кинотеатрах не содержит никаких угроз для этой отрасли, считает директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина.

На прошлой неделе в Госдуму был внесен законопроект о регулировании работы OTT-сервисов (видеосервисы), подготовленный Медиа-коммуникационным союзом (МКС). Проект предлагает поправки в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и устанавливает запрет для иностранцев владеть онлайн-кинотеатрами в РФ, ежедневная аудитория которых в течение месяца превышает 100 тысяч находящихся на территории РФ пользователей (для региональных сервисов — 20 тысяч пользователей). Они будут включаться Роскомнадзором в специальный реестр аудиовизуальных сервисов.

В частности, проект запрещает использовать аудиовизуальные сервисы для совершения уголовно наказуемых деяний; для разглашения государственной тайны; для распространения материалов, содержащих публичные призывы к террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм; других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию и иную запрещенную в РФ информацию.

В ходе обсуждения проекта закона на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике глава ассоциации "Интернет-видео" Алексей Бырдин заявил, что документ несет в себе серьезные риски для российского бизнеса.

"По поводу развития российской отрасли онлайн-кинотеатров и того, насколько это может подорвать темпы ее развития, мне кажется, это некое передергивание", — сказала Ларина на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике.

По ее словам, "единственное содержание этого достаточно объемного текста — это по сути дела описание этого вида деятельности и прописывание с огромным количеством исключений ограничения на иностранное владение такими сервисами, онлайн-кинотератрами, 20%".

"Не вижу угроз для российских участников этого рынка", — подчеркнула Ларина. Он также отметила, что законопроект "не тормозит ни развитие бизнеса, ни возможность привлечения иностранных инвестиций".